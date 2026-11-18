Informacja o dziwnie zachowującym się pojeździe ciężarowym, który nie potrafił utrzymać prawidłowego pasa ruchu, trafiła do dyżurnego komendy w Sokółce. Wysłany w teren patrol namierzył i zatrzymał wskazanego Dafa w okolicach wsi Grymiaczki. Już w trakcie pierwszych chwil interwencji mundurowi wyczuli od siedzącej za kierownicą kobiety silną woń alkoholu. Przeprowadzony na miejscu test alkomatem potwierdził przypuszczenia stróżów prawa i wykazał, że kontrolowana białostoczanka ma w organizmie prawie 3 promile.

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Zatrzymana 44-latka próbowała wyjaśnić swoje zachowanie w dość nietypowy sposób. Przekonywała funkcjonariuszy, że o poranku sięgnęła po piwo, ponieważ była święcie przekonana, że jest niedziela. Te tłumaczenia nie uchroniły jej jednak przed natychmiastową utratą uprawnień do kierowania. Teraz za jazdę w stanie nietrzeźwości mieszkance Białegostoku grozi kara nawet do trzech lat pozbawienia wolności.

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