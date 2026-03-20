Papierosy z Białorusi ukryte w pociągu. KAS udaremniła przemyt

niemal 10 tys. szt. papierosów ukrytych pod wagonem,

przemyt wykryty dzięki skanerowi RTG,

kontrabanda o wartości ponad 10 tys. zł,

ujawniono także urządzenie GPS,

sprawę prowadzi Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku.

Do zdarzenia doszło na kolejowym przejściu granicznym w Siemianówce. Funkcjonariusze prześwietlili pociąg towarowy przy użyciu skanera RTG. Analiza obrazu wzbudziła podejrzenia – wskazywała, że pod jednym z wagonów mogą znajdować się nielegalne wyroby tytoniowe.

Papierosy ukryte w konstrukcji wagonu

Szczegółowa kontrola potwierdziła przypuszczenia mundurowych. W elementach konstrukcyjnych podwozia wagonu znaleziono niemal 10 tys. sztuk papierosów pochodzących z Białorusi. W tym samym miejscu funkcjonariusze ujawnili także urządzenie GPS.

Kontrabanda warta ponad 10 tys. zł

Zabezpieczony towar ma wartość rynkową przekraczającą 10 tys. zł. Sprawą przemytu zajmuje się Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku, który wszczął postępowanie w tej sprawie.

