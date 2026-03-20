Papierosy z Białorusi ukryte w pociągu. KAS udaremniła przemyt

Jacek Chlewicki
2026-03-20 13:19

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej udaremnili przemyt niemal 10 tys. sztuk białoruskich papierosów. Nielegalny towar był sprytnie ukryty w podwoziu wagonu pociągu towarowego wjeżdżającego do Polski przez przejście graniczne w Siemianówce.

Autor: KAS Białystok/ Materiały prasowe
  • niemal 10 tys. szt. papierosów ukrytych pod wagonem,
  • przemyt wykryty dzięki skanerowi RTG,
  • kontrabanda o wartości ponad 10 tys. zł,
  • ujawniono także urządzenie GPS,
  • sprawę prowadzi Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku.

Do zdarzenia doszło na kolejowym przejściu granicznym w Siemianówce. Funkcjonariusze prześwietlili pociąg towarowy przy użyciu skanera RTG. Analiza obrazu wzbudziła podejrzenia – wskazywała, że pod jednym z wagonów mogą znajdować się nielegalne wyroby tytoniowe.

Papierosy ukryte w konstrukcji wagonu

Szczegółowa kontrola potwierdziła przypuszczenia mundurowych. W elementach konstrukcyjnych podwozia wagonu znaleziono niemal 10 tys. sztuk papierosów pochodzących z Białorusi. W tym samym miejscu funkcjonariusze ujawnili także urządzenie GPS.

Kontrabanda warta ponad 10 tys. zł

Zabezpieczony towar ma wartość rynkową przekraczającą 10 tys. zł. Sprawą przemytu zajmuje się Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku, który wszczął postępowanie w tej sprawie.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

