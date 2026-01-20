Policjanci zlikwidowali laboratorium narkotykowe. Zatrzymano trzy osoby, zabezpieczono 720 kg „kryształu”

Do działań doszło w jednym z domów, gdzie prowadzona była nielegalna produkcja. Policjanci znaleźli tam pojemniki z cieczą wykorzystywaną do wytwarzania narkotyku, a także gotowy produkt przygotowany do dalszej dystrybucji. Wstępne badania wykazały, że zabezpieczona substancja to tzw. kryształ, zarówno w formie płynnej, jak i krystalicznej.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zatrzymani mężczyźni bezpośrednio zajmowali się produkcją narkotyków. Do pomieszczeń, w których działała wytwórnia, wchodzili w maskach chroniących przed szkodliwymi oparami chemicznymi. Według policji ilość zabezpieczonego środka mogłaby stanowić około 720 tysięcy porcji dealerskich.

Podczas przeszukania mieszkania jednego z zatrzymanych policjanci znaleźli również nielegalnie posiadaną broń alarmową oraz 41 sztuk amunicji. Broń i amunicja zostały zabezpieczone.

Cała trójka usłyszała zarzuty dotyczące wytwarzania znacznej ilości substancji psychotropowej. Jeden z mężczyzn odpowie dodatkowo za posiadanie broni alarmowej i amunicji bez wymaganego zezwolenia. Prokurator złożył wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu. Decyzją sądu wszyscy zatrzymani zostali aresztowani na okres trzech miesięcy.

Za zarzucane czyny grozi im kara do 20 lat pozbawienia wolności.