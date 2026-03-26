Paweł Deląg kręci film o husarii. Aktor szukał plenerów w woj. podlaskim

Paweł Deląg szuka plenerów na Podlasiu

Znany artysta Paweł Deląg sprawdzał potencjał Białegostoku i Łomży pod kątem nowej produkcji filmowej.

Tegoroczne plany zdjęciowe obejmują realizację widowiska historycznego o losach polskiej husarii.

Władze Łomży liczą na to, że to właśnie w ich mieście powstaną efektowne sceny bitewne.

Popularny 55-letni artysta, pamiętany z ról w takich hitach jak „Quo Vadis”, „Chłopaki nie płaczą” czy „Ja wam pokażę”, intensywnie pracuje nad nowym projektem kinowym. Gwiazdor polskiego kina i telewizji przyjechał do województwa podlaskiego, aby osobiście sprawdzić tamtejsze lokacje. Wizyta w regionie ma pomóc w wyborze odpowiednich miejsc do nagrywania nadchodzącego obrazu. O swoich poszukiwaniach twórca poinformował fanów za pośrednictwem oficjalnego fanpage'a, podsumowując efekty wyjazdu.

- Świetny dzień spędzony na Podlasiu, w Białymstoku oraz w Łomży tak , tak … de facto pierwszy dzień dokumentacji naszych potencjalnych obiektów zdjęciowych - napisał na swoim fanpage'u Paweł Deląg.

Mariusz Chrzanowski potwierdza plany filmowe. Łomża tłem dla husarii

Przyjazd uznanego aktora wywołał duże poruszenie wśród lokalnych władz. Prezydent Łomży oficjalnie odniósł się do wizyty gwiazdora, podsumowując owocne rozmowy. Samorządowiec przekazał w swoim oświadczeniu pierwsze szczegóły dotyczące planowanej superprodukcji historycznej, która niebawem trafi na ekrany kin.

- Spotkałem się z Pawłem Delągiem, aktorem, reżyserem i producentem filmowym, który planuje w Województwo Podlaskie nakręcić swój kolejny film. Miasto Łomża rozważane jest jako jedno z miejsc do scen batalistycznych. Produkcja dotyczy polskiej husarii i ma być kręcona jeszcze w tym roku, a następnie wyświetlana w kinach - zdradził Mariusz Chrzanowski.