„Są ludzie, których nieobecność czuje się każdego dnia…” – napisali przedstawiciele ZPK Rupińscy na firmowym fanpage’u. Msza Święta w intencji Ireny Rupińskiej i Bogusia odbędzie się 22 listopada o godz. 17 w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Szumowie.

Do tragedii doszło 22 listopada 2025 roku w domu w Szumowie. W pożarze zginęła 54-letnia Irena Rupińska, znana w regionie przedsiębiorczyni, a jej dwuletni wnuk Boguś trafił do szpitala. Chłopczyka również nie udało się uratować. Według przekazywanych po tragedii informacji ogień miał pojawić się po zapaleniu się nawilżacza powietrza.

Śmierć kobiety i jej wnuka wstrząsnęła lokalną społecznością. Na pogrzebie, który odbył się 28 listopada, zgromadziły się tłumy. W homilii proboszcz parafii, ks. Sławomir Grodecki, wspominał Irenę jako osobę serdeczną, która słuchała, wspierała innych i potrafiła rozładować napięcie. O Bogusiu mówił jako o dziecku pełnym radości i energii, które było skarbem dla bliskich.

W uroczystości pogrzebowej uczestniczyli m.in. biskup Tadeusz Bronakowski oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. W dniu pogrzebu flagi przed Urzędem Gminy Szumowo i gminnymi jednostkami opuszczono do połowy masztu lub przewiązano kirem. Odwołano także imprezy organizowane przez gminę. Po ceremonii grób Ireny i Bogusia przykryły kwiaty i znicze.

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Irena Rupińska była współwłaścicielką rodzinnej firmy ZPK Rupińscy, którą prowadziła z mężem. Przedsiębiorstwo z siedzibą w Szumowie zajmuje się wydobyciem i przetwórstwem kruszyw naturalnych, wykorzystywanych m.in. w budownictwie i drogownictwie.

NIE RÓBMY TEGO DZIECIOM! KSIĄDZ O POGRZEBACH