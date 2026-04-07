Pijani kierowcy na Podlasiu. 10 zatrzymanych w trzy godziny

Między godziną 5 a 8 funkcjonariusze zatrzymali 10 kierowców pod wpływem alkoholu. Od północy liczba ta wzrosła do 12. Najwięcej alkoholu miał 34-letni kierowca audi, zatrzymany przed godziną 2 na ulicy Antoniukowskiej w Białymstoku.

- Rekordzista to zatrzymany przed 2 na Antoniukowskiej w Białymstoku 34 letni kierowca Audi - w organizmie miał 2,73 promila alkoholu – informuje młodszy inspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy KWP w Białymstoku.

Działania kontrolne to element walki z nietrzeźwymi kierowcami. Funkcjonariusze regularnie prowadzą takie akcje, szczególnie w godzinach porannych, kiedy wielu kierowców wyrusza do pracy. Policja przypomina, że jazda po alkoholu to nie tylko wysokie kary finansowe i utrata prawa jazdy, ale przede wszystkim realne ryzyko tragedii na drodze.

