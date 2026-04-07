Pijani kierowcy na Podlasiu. 10 zatrzymanych w trzy godziny

Jacek Chlewicki
2026-04-07 8:56

We wtorek, 7 kwietnia, od godziny 5 policjanci prowadzili kontrole trzeźwości na drogach w regionie. Wyniki akcji pokazują, że problem wciąż jest poważny.

i

Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe

Między godziną 5 a 8 funkcjonariusze zatrzymali 10 kierowców pod wpływem alkoholu. Od północy liczba ta wzrosła do 12. Najwięcej alkoholu miał 34-letni kierowca audi, zatrzymany przed godziną 2 na ulicy Antoniukowskiej w Białymstoku.

- Rekordzista to zatrzymany przed 2 na Antoniukowskiej w Białymstoku 34 letni kierowca Audi - w organizmie miał 2,73 promila alkoholu – informuje młodszy inspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy KWP w Białymstoku.

Działania kontrolne to element walki z nietrzeźwymi kierowcami. Funkcjonariusze regularnie prowadzą takie akcje, szczególnie w godzinach porannych, kiedy wielu kierowców wyrusza do pracy. Policja przypomina, że jazda po alkoholu to nie tylko wysokie kary finansowe i utrata prawa jazdy, ale przede wszystkim realne ryzyko tragedii na drodze.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA BIAŁYSTOK