Jacek Chlewicki
2025-12-23 13:03

Prokuratura Rejonowa w Białymstoku prowadzi postępowanie w sprawie lekarza anestezjologa ze Szpitala SP ZOZ w Mońkach. Medyk usłyszał zarzuty narażenia pacjentów na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Pijany anestezjolog w szpitalu w Mońkach. Lekarz usłyszał zarzuty

Z ustaleń śledczych wynika, że 12 grudnia 2025 roku lekarz pełnił dyżur w SP ZOZ w Mońkach, będąc w stanie nietrzeźwości. W tym czasie wykonywał czynności związane z kwalifikowaniem pacjentów do zabiegów chirurgicznych. Prokuratura przyjęła, że jego zachowanie mogło narazić pięcioro pacjentów na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

18 grudnia 2025 roku lekarzowi przedstawiono zarzut popełnienia czynu z art. 160 § 2 Kodeksu karnego, który dotyczy narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez osobę, na której ciąży szczególny obowiązek opieki - przekazał Prokurator Rejonowyw Białymstoku Elwira Laskowska.

W celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania wobec podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze. Obejmują one dozór policji, zakaz kontaktowania się z osobami pokrzywdzonymi, zakaz opuszczania kraju oraz zawieszenie w wykonywaniu zawodu lekarza. Postępowanie przygotowawcze prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Białymstoku. Śledczy informują, że aktualnie trwają dalsze czynności procesowe, których celem jest ustalenie wszystkich istotnych okoliczności związanych ze sprawą.

