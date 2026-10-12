Pociąg potrącił mężczyznę. Tragedia na trasie Białystok – Ostrołęka

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło około godz. 11.43. — Otrzymaliśmy informację o potrąceniu mężczyzny przez pociąg osobowy relacji Białystok–Ostrołęka — przekazał mł. insp. Tomasz Krupa, rzecznik prasowy KWP w Białymstoku.

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W chwili przekazania pierwszego komunikatu trwała akcja ratunkowa. Niestety chwilę później pojawiła się informacja, że mężczyzny nie udało się uratować. Pociągiem podróżowało 40 osób, dla których zorganizowano komunikację zastępczą.