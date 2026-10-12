Pociąg potrącił mężczyznę. Tragedia na trasie Białystok – Ostrołęka

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-10-12 10:00

Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę, 11 października, w miejscowości Jamiołki w powiecie wysokomazowieckim. Mężczyzna został potrącony przez pociąg osobowy relacji Białystok–Ostrołęka.

Pociąg potrącił mężczyznę. Tragedia na trasie Białystok – Ostrołęka
Autor: Katsiaryna Yeudakimava/ Shutterstock

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło około godz. 11.43. — Otrzymaliśmy informację o potrąceniu mężczyzny przez pociąg osobowy relacji Białystok–Ostrołęka — przekazał mł. insp. Tomasz Krupa, rzecznik prasowy KWP w Białymstoku.

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W chwili przekazania pierwszego komunikatu trwała akcja ratunkowa. Niestety chwilę później pojawiła się informacja, że mężczyzny nie udało się uratować. Pociągiem podróżowało 40 osób, dla których zorganizowano komunikację zastępczą.

Cecylia zginęła pod kołami pociągu
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