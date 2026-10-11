Śmiertelny wypadek na Podlasiu! 35-latka straciła panowanie nad autem i uderzyła w drzewo

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-10-11 11:41

Tragiczny wypadek na Podlasiu. W sobotę, 10 października, na drodze między Milejczycami a Czeremchą samochód osobowy wypadł z jezdni i uderzył w drzewo. Za kierownicą siedziała 35-letnia kierująca. Kobieta poniosła śmierć na miejscu, podróżowała sama. Okoliczności tragedii wyjaśnia policja. Szczegóły poniżej.

  • W minioną sobotę na Podlasiu doszło do śmiertelnego wypadku drogowego, który wstrząsnął lokalną społecznością.
  • 35-letnia kierująca Oplem Vectrą zginęła na miejscu po tym, jak jej pojazd uderzył w drzewo po utracie panowania nad kierownicą.
  • Policja ustala dokładne przyczyny tej tragedii.
  • O szczegółach tego tragicznego zdarzenia piszemy poniżej.

Tragiczny wypadek w Miedwieżykach. Samochód uderzył w drzewo

Do śmiertelnego wypadku doszło w sobotę, 10 października, około godziny 20:50 na Podlasiu. Służby ratunkowe z powiatów siemiatyckiego i hajnowskiego otrzymały zgłoszenie o zdarzeniu na drodze łączącej Milejczyce z Czeremchą. Samochód osobowy rozbił się za miejscowością Miedwieżyki, w kierunku Czeremchy.

Jak wynika z informacji przekazanych przez „Siemiatycze112”, Oplem Vectrą podróżowała 35-letnia kobieta.

- Na łuku drogi kierująca straciła panowanie nad pojazdem i wpadła w poślizg. Samochód wypadł z jezdni, a następnie uderzył tyłem w drzewo – informuje „Siemiatycze112”.

Nie żyje 35-letnia kobieta. Policja wyjaśnia okoliczności tragedii

Niestety, wypadek skutki wypadku okazały się tragicznie. 35-letnia kierująca Oplem Vectrą zginęła na miejscu. Kobieta podróżowała sama.

Na miejsce skierowano strażaków z Milejczyc, Siemiatycz i Hajnówki, w tym z posterunku w Czeremsze. W działaniach uczestniczył również zespół ratownictwa medycznego z Kleszczel oraz policjanci z komend powiatowych w Siemiatyczach i Hajnówce.

Dokładne przyczyny i okoliczności śmiertelnego wypadku ustala policja.

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