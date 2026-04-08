Pociąg staranował ciągnik rolniczy. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym

Jacek Chlewicki
2026-04-08 12:55

W środę (8.04) po godzinie 11 w miejscowości Poddubówek (woj. podlaskie) doszło do groźnego zdarzenia na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Pociąg towarowy uderzył w ciągnik rolniczy z przyczepą.

Autor: KMP Suwałki/ Materiały prasowe

Ze wstępnych ustaleń wynika, że skład przewożący kruszywo jechał z Olecka w kierunku Suwałk. W momencie przejazdu przez niestrzeżony przejazd kolejowy doszło do zderzenia z ciągnikiem rolniczym, który znajdował się na torach. Zarówno maszynista, jak i kierowca ciągnika byli trzeźwi.

W wyniku zdarzenia przejazd kolejowy został zablokowany. - Ruch kolejowy i samochodowy wstrzymany. Zdarzenia zakwalifikowano jako kolizje - przekazał podkom. Karol Górski, oficer prasowy KMP w Suwałkach.

