Pociąg staranował ciągnik rolniczy. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym

Ze wstępnych ustaleń wynika, że skład przewożący kruszywo jechał z Olecka w kierunku Suwałk. W momencie przejazdu przez niestrzeżony przejazd kolejowy doszło do zderzenia z ciągnikiem rolniczym, który znajdował się na torach. Zarówno maszynista, jak i kierowca ciągnika byli trzeźwi.

Czytaj też: Turyści z Mazowsza uwięzieni na bagnach. Kobieta opadła z sił na szlaku

W wyniku zdarzenia przejazd kolejowy został zablokowany. - Ruch kolejowy i samochodowy wstrzymany. Zdarzenia zakwalifikowano jako kolizje - przekazał podkom. Karol Górski, oficer prasowy KMP w Suwałkach.

Wypadek w Grodkowicach

Pociąg "Żubr" śmiertelnie potrącił żubry. Poważny wypadek na torach na Podlasiu. Zdjęcia: