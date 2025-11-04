Podlaska KAS prowadzi nabór. Tyle można zarobić na początek

Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa ogłosiła nabór do Służby Celno-Skarbowej. W ramach rekrutacji dostępnych jest 17 etatów w Podlaskim Urzędzie Celno-Skarbowym. Kandydaci mają czas na złożenie dokumentów do 28 listopada 2025 r.

Nowi funkcjonariusze mogą trafić do różnych komórek organizacyjnych KAS w regionie. Poszukiwani są kandydaci na stanowisko młodszego specjalisty Służby Celno-Skarbowej w następujących jednostkach:

Pierwszy Dział Kontroli Celno-Skarbowej Rynku w Białymstoku,

Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy,

Oddział Celny w Bobrownikach,

Oddział Celny w Połowcach,

Oddział Celny w Siemianówce.

Czytaj też: KAS zlikwidowała bimbrownię w gminie Mońki. 28-latek usłyszał zarzuty

Osoby ubiegające się o przyjęcie do służby muszą spełniać podstawowe wymagania:

posiadać obywatelstwo polskie,

legitymować się co najmniej średnim wykształceniem,

mieć odpowiedni stan zdrowia,

korzystać z pełni praw publicznych,

posiadać nieposzlakowaną opinię,

nie być karanym za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Dodatkowo, funkcjonariuszem nie może zostać osoba, która pełniła służbę zawodową lub współpracowała z organami bezpieczeństwa państwa sprzed 1990 r. Z tego powodu od kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. wymagane jest złożenie stosownego oświadczenia.

Proces naboru do Służby Celno-Skarbowej składa się z kilku etapów:

Weryfikacja formalna złożonych dokumentów,

Test wiedzy,

Test psychologiczny,

Test sprawności fizycznej,

Test kompetencyjny – ocenia m.in. gotowość do nauki, orientację na klienta i elastyczność wobec zmian.

Po tych etapach odbywa się rozmowa kwalifikacyjna, a także sprawdzenie danych osobowych w odpowiednich rejestrach i ewidencjach.

Czytaj też: Zarobki w polskiej policji. Nie wszyscy wiedzą. Imponująca kwota już na starcie

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zajmują się kontrolą przestrzegania przepisów prawa celnego i podatkowego. Ich obowiązki obejmują m.in.:

kontrolę wywozu i przywozu towarów,

zadania wynikające z ustawy o grach hazardowych,

rozpoznawanie i zwalczanie przestępstw skarbowych,

ochronę dóbr kultury i własności intelektualnej,

współpracę z zagranicznymi organami celnymi,

kontrolę ruchu i transportu drogowego.

Warunki zatrudnienia

Osoby przyjęte do służby mogą liczyć na wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkiem za stopień, które wynosi od około 6 128 zł brutto miesięcznie. Ponadto przewidziane są różne dodatki i świadczenia, m.in.:

dodatek za wysługę lat,

dodatek kontrolerski,

dodatek za pracę w godzinach nocnych,

dodatek żywieniowy,

równoważnik za dojazdy,

nagrody, świadczenia socjalne i dofinansowania.

Jak aplikować?

Kandydaci zainteresowani służbą powinni złożyć komplet dokumentów wraz z wnioskiem o przyjęcie do Służby Celno-Skarbowej do 28 listopada 2025 r. Dokumenty należy przekazać do Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku.