Podlaska KAS prowadzi nabór. Tyle można zarobić na początek

Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa ogłosiła nabór do Służby Celno-Skarbowej. W ramach rekrutacji dostępnych jest 17 etatów w Podlaskim Urzędzie Celno-Skarbowym. Kandydaci mają czas na złożenie dokumentów do 28 listopada 2025 r.
Nowi funkcjonariusze mogą trafić do różnych komórek organizacyjnych KAS w regionie. Poszukiwani są kandydaci na stanowisko młodszego specjalisty Służby Celno-Skarbowej w następujących jednostkach:
- Pierwszy Dział Kontroli Celno-Skarbowej Rynku w Białymstoku,
- Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy,
- Oddział Celny w Bobrownikach,
- Oddział Celny w Połowcach,
- Oddział Celny w Siemianówce.
Osoby ubiegające się o przyjęcie do służby muszą spełniać podstawowe wymagania:
- posiadać obywatelstwo polskie,
- legitymować się co najmniej średnim wykształceniem,
- mieć odpowiedni stan zdrowia,
- korzystać z pełni praw publicznych,
- posiadać nieposzlakowaną opinię,
- nie być karanym za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
Dodatkowo, funkcjonariuszem nie może zostać osoba, która pełniła służbę zawodową lub współpracowała z organami bezpieczeństwa państwa sprzed 1990 r. Z tego powodu od kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. wymagane jest złożenie stosownego oświadczenia.
Proces naboru do Służby Celno-Skarbowej składa się z kilku etapów:
- Weryfikacja formalna złożonych dokumentów,
- Test wiedzy,
- Test psychologiczny,
- Test sprawności fizycznej,
- Test kompetencyjny – ocenia m.in. gotowość do nauki, orientację na klienta i elastyczność wobec zmian.
Po tych etapach odbywa się rozmowa kwalifikacyjna, a także sprawdzenie danych osobowych w odpowiednich rejestrach i ewidencjach.
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zajmują się kontrolą przestrzegania przepisów prawa celnego i podatkowego. Ich obowiązki obejmują m.in.:
- kontrolę wywozu i przywozu towarów,
- zadania wynikające z ustawy o grach hazardowych,
- rozpoznawanie i zwalczanie przestępstw skarbowych,
- ochronę dóbr kultury i własności intelektualnej,
- współpracę z zagranicznymi organami celnymi,
- kontrolę ruchu i transportu drogowego.
Warunki zatrudnienia
Osoby przyjęte do służby mogą liczyć na wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkiem za stopień, które wynosi od około 6 128 zł brutto miesięcznie. Ponadto przewidziane są różne dodatki i świadczenia, m.in.:
- dodatek za wysługę lat,
- dodatek kontrolerski,
- dodatek za pracę w godzinach nocnych,
- dodatek żywieniowy,
- równoważnik za dojazdy,
- nagrody, świadczenia socjalne i dofinansowania.
Jak aplikować?
Kandydaci zainteresowani służbą powinni złożyć komplet dokumentów wraz z wnioskiem o przyjęcie do Służby Celno-Skarbowej do 28 listopada 2025 r. Dokumenty należy przekazać do Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku.