Podlaska KAS prowadzi nabór. Tyle można zarobić na początek

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-11-04 11:06

Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa rozpoczęła rekrutację do Służby Celno-Skarbowej. Na kandydatów czeka 17 wolnych etatów w jednostkach na terenie województwa podlaskiego. Dokumenty można składać do 28 listopada – to szansa na stabilną pracę w strukturach państwowych, z atrakcyjnym wynagrodzeniem i licznymi dodatkami.

Podlaska KAS prowadzi nabór. Tyle można zarobić na początek

i

Autor: KAS Białystok/ Materiały prasowe

Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa ogłosiła nabór do Służby Celno-Skarbowej. W ramach rekrutacji dostępnych jest 17 etatów w Podlaskim Urzędzie Celno-Skarbowym. Kandydaci mają czas na złożenie dokumentów do 28 listopada 2025 r.

Nowi funkcjonariusze mogą trafić do różnych komórek organizacyjnych KAS w regionie. Poszukiwani są kandydaci na stanowisko młodszego specjalisty Służby Celno-Skarbowej w następujących jednostkach:

  • Pierwszy Dział Kontroli Celno-Skarbowej Rynku w Białymstoku,
  • Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy,
  • Oddział Celny w Bobrownikach,
  • Oddział Celny w Połowcach,
  • Oddział Celny w Siemianówce.

Czytaj też: KAS zlikwidowała bimbrownię w gminie Mońki. 28-latek usłyszał zarzuty

Osoby ubiegające się o przyjęcie do służby muszą spełniać podstawowe wymagania:

  • posiadać obywatelstwo polskie,
  • legitymować się co najmniej średnim wykształceniem,
  • mieć odpowiedni stan zdrowia,
  • korzystać z pełni praw publicznych,
  • posiadać nieposzlakowaną opinię,
  • nie być karanym za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Dodatkowo, funkcjonariuszem nie może zostać osoba, która pełniła służbę zawodową lub współpracowała z organami bezpieczeństwa państwa sprzed 1990 r. Z tego powodu od kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. wymagane jest złożenie stosownego oświadczenia.

Polecany artykuł:

Zobacz, ile można zarobić w Straży Granicznej. Trwa nabór

Proces naboru do Służby Celno-Skarbowej składa się z kilku etapów:

  • Weryfikacja formalna złożonych dokumentów,
  • Test wiedzy,
  • Test psychologiczny,
  • Test sprawności fizycznej,
  • Test kompetencyjny – ocenia m.in. gotowość do nauki, orientację na klienta i elastyczność wobec zmian.

Po tych etapach odbywa się rozmowa kwalifikacyjna, a także sprawdzenie danych osobowych w odpowiednich rejestrach i ewidencjach.

Czytaj też: Zarobki w polskiej policji. Nie wszyscy wiedzą. Imponująca kwota już na starcie

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zajmują się kontrolą przestrzegania przepisów prawa celnego i podatkowego. Ich obowiązki obejmują m.in.:

  • kontrolę wywozu i przywozu towarów,
  • zadania wynikające z ustawy o grach hazardowych,
  • rozpoznawanie i zwalczanie przestępstw skarbowych,
  • ochronę dóbr kultury i własności intelektualnej,
  • współpracę z zagranicznymi organami celnymi,
  • kontrolę ruchu i transportu drogowego.

Warunki zatrudnienia

Osoby przyjęte do służby mogą liczyć na wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkiem za stopień, które wynosi od około 6 128 zł brutto miesięcznie. Ponadto przewidziane są różne dodatki i świadczenia, m.in.:

  • dodatek za wysługę lat,
  • dodatek kontrolerski,
  • dodatek za pracę w godzinach nocnych,
  • dodatek żywieniowy,
  • równoważnik za dojazdy,
  • nagrody, świadczenia socjalne i dofinansowania.

Jak aplikować?

Kandydaci zainteresowani służbą powinni złożyć komplet dokumentów wraz z wnioskiem o przyjęcie do Służby Celno-Skarbowej do 28 listopada 2025 r. Dokumenty należy przekazać do Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku.

Owady, monitoring, bimber. 28-latek usłyszał zarzuty
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAS BIAŁYSTOK
KAS