Podlaski Bon Turystyczny zostanie przedłużony. Samorząd planuje kontynuację w 2026 roku

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2025-09-17 8:29

Podlaski Bon Turystyczny będzie kontynuowany w 2026 roku. Program, który ruszył po raz pierwszy w 2025 r., cieszy się ogromnym zainteresowaniem i przyciągnął do regionu tysiące turystów. Samorząd zapowiada zmiany w nowej edycji oraz liczy na dodatkowe wsparcie z ministerstwa.

Uzdrowiska z woj. podlaskiego otrzymają pieniądze na nowe inwestycje

i

Autor: jch Supraśl
  • Kontynuacja programu – Podlaski Bon Turystyczny ma wrócić w 2026 roku.
  • Pierwsza edycja – w 2025 r. przeznaczono 4 mln zł na dopłaty do noclegów w 567 obiektach.
  • Zasady – wsparcie wynosi 200, 300 lub 400 zł, warunkiem jest co najmniej 2-dniowy pobyt.
  • Popularność – wygenerowano prawie 14 tys. bonów, najczęściej korzystali turyści z Mazowsza, Łódzkiego i Śląska.
  • Efekt gospodarczy – rezerwacje noclegów wzrosły o 39,3 proc., wartość ekwiwalentu reklamowego oszacowano na 25,3 mln zł.
  • Opinie branży – przedsiębiorcy mówią o przełomowym roku i większym ruchu turystów niż w poprzednich latach.
  • Plany na przyszłość – samorząd chce uwzględnić sugestie branży i rozszerzyć program, być może także o grupy zorganizowane.

Podlaski Bon Turystyczny został uruchomiony pod koniec kwietnia 2025 r. i potrwa do końca roku. Na jego realizację przeznaczono łącznie 4 mln zł z budżetu województwa. Program polega na dopłatach do noclegów – 200, 300 lub 400 zł w zależności od standardu obiektu. Warunkiem skorzystania jest co najmniej dwudniowy pobyt w jednym z 567 obiektów noclegowych objętych programem. Wdrażaniem projektu zajmuje się Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna (PROT).

Celem bonu jest wsparcie branży turystycznej, szczególnie dotkniętej trudną sytuacją geopolityczną przy granicy z Białorusią, oraz promocja regionu jako miejsca bezpiecznego i atrakcyjnego do wypoczynku.

Zobacz też: Królewskie uzdrowisko znajduje się na Podlasiu. Kuracjusze liczą na turnus w tym miejscu

Według danych urzędu marszałkowskiego, do tej pory turyści wygenerowali blisko 14 tys. bonów. Najchętniej korzystali z nich mieszkańcy województw mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego. Marszałek województwa Łukasz Prokorym poinformował, że liczba rezerwacji noclegów w regionie wzrosła w 2025 r. aż o 39,3 proc. w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Zaznaczył, że efekt ten to zasługa zarówno pracy branży turystycznej, jak i samego bonu, który pomógł w promocji Podlasia.

Polecany artykuł:

To najgłębsze jezioro w Polsce. Można w nim zanurzyć Statuę Wolności lub Big Be…

Przedstawiciele branży również pozytywnie oceniają działanie programu. Eugeniusz Ławreniuk, wiceprezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Region Puszczy Białowieskiej, zaznaczył, że w ostatnich latach turystyka w regionie cierpiała z powodu wojny w Ukrainie i sytuacji przygranicznej. Rok 2025 określił jednak jako przełomowy, a zainteresowanie turystów – bardzo duże.

Według Ławreniuka, odwiedzający szczególnie cenili sobie spokój, ciszę oraz aktywne formy wypoczynku, takie jak jazda na rowerze, kajakarstwo czy piesze wędrówki. Zwrócił również uwagę, że bon mógłby w przyszłości obejmować nie tylko turystów indywidualnych, ale także grupy zorganizowane, ponieważ pojawiało się wiele zapytań ze strony biur podróży.

Co dalej z bonem?

Członek zarządu województwa Bogdan Dyjuk zapowiedział, że w projekcie budżetu na 2026 rok znajdzie się propozycja kontynuacji programu. Konkretne kwoty zostaną przedstawione jeszcze w tym roku. Samorząd planuje wprowadzić zmiany, uwzględniając sugestie branży turystycznej, aby bon był jeszcze bardziej atrakcyjny. Dyjuk wyraził też nadzieję, że program zostanie wsparty dodatkowymi środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Podlasie chce wprowadzić dopłatę do noclegów dla turystów
14 zdjęć
Zagroda Pokazowa Żubrów w Kopnej Górze
QUIZ rodem z Podlasia! Słownik gwary podlaskiej. "Dla mnie to się podoba"
Pytanie 1 z 10
Quiz z gwary podlaskiej. Na początek... "zasynać". Co to znaczy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BON TURYSTYCZNY