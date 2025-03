Krzysztof Kononowicz zmarł w wieku 62 lat. W środę byłego kandydata na prezydenta Białegostoku, youtubera, najsłynniejszego mieszkańca ul. Szkolnej, pożegnali fani z całej Polski. Pogrzeb zorganizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Śp. Kononowicza pożegnało na cmentarzu około 200 osób. Ciało 62-latka zostało skremowane. Urna z prochami spoczęła w tym samym grobie, w którym jest pochowany starszy brat Kononowicza - Bogumił. Relacja z pogrzebu znajduje się na dole artykułu.

Krzysztof Kononowicz dzieciństwo spędził w Wilkowie koło Kętrzyna. Prawdopodobnie w 1975 roku 12-letni Krzysztof Kononowicz zamieszkał wraz z rodziną przy ul. Szkolnej 17 w Białymstoku. W stolicy Podlasia Kononowicz ukończył szkołę podstawową i zawodową. Z zawodu był kierowcą mechanikiem.

Czytaj też: Szkolna 17 w Białymstoku. W tym domu mieszkał Krzysztof Kononowicz

"Żeby nie było niczego" - tak rodził się fenomen Krzysztofa Kononowicza

Krzysztof Kononowicz swoją karierę rozpoczął w 2006 roku, kiedy zdecydował się wziąć udział w wyborach na prezydenta Białegostoku. Startował jako bezrobotny 43-latek. Na kultowym już nagraniu reklamującym swój program wyborczy, Krzysztof Kononowicz zapowiadał m.in. "likwidację alkoholu, papierosów i narkotyków dla młodzieży", o otwieraniu zakładów pracy "dla młodzieży i dla ludzi", żeby "nie było bandyctwa, żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego". Był zapraszany do programów telewizyjnych, wystąpił w filmie, nagrano o nim piosenkę. Powstawały memy i przeróbki. Po tym okresie został youtuberem, a jego dom przy ul. Szkolnej stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Polsce. - Wydaje się też, że to był, w głębie duszy dobry człowiek. Pamiętam, że zorganizował we własnym domu schronisko dla bezdomnych, którzy mieli jeszcze trudniej niż on sam. [...] Na pewno nie kierował się własnym interesem - uważa pan Kamil ze Śląska, którego spotkaliśmy przed domem śp. Krzysztofa Kononowicza.

Białystok. Pogrzeb Krzysztofa Kononowicza - 12 marca 2025 roku 14:42 Krzysztof Kononowicz zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 62 lat. Zmarł w czwartek (6.03) nad ranem w hospicjum. Pogrzeb śp. Krzysztofa Kononowicza odbędzie się w środę (12 marca) o godzinie 15 na cmentarzu przy ul. św. Andrzeja Boboli w Białymstoku. 14:43 Znałem pana Kononowicza tylko z jego kanału w internecie. Był bardzo autentyczny w swoich przekazach. Niczego nie udawał. To był zwykły, prosty człowiek, który próbował sobie radzić z twardą rzeczywistością. Patrząc na jego problemy, i to jak je rozwiązywał, ja sam i wielu moich znajomych, nabieraliśmy dystansu do własnych - powiedział nam pan Kamil z Zawiercia. 14:48 Krzysztof Kononowicz urodził się 21 stycznia 1963 w Kętrzynie, ale swoje życie związał z Białymstokiem, mieszkał tam od dzieciństwa. Skończył zasadniczą szkołę zawodową jako kierowca-mechanik. W późniejszych latach pomagał w gospodarstwie rolnym swoich rodziców, był kierowcą autobusu, potem bezrobotnym. 14:51 Na cmentarzu znajduje się około 200 osób. Ciało Krzysztofa Kononowicza zostało skremowane. 14:54 W miejscu, gdzie zostanie pochowany śp. Krzysztof Kononowicz, gromadzi się coraz więcej osób. 14:54 "Próbował sobie radzić z twardą rzeczywistością". Fani wspominają Krzysztofa Kononowicza 14:54 Urna z prochami Krzysztofa Kononowicza znajdzie się w grobie, w którym został pochowany brat jego brat - Bogusław. 15:00 Jeszcze za życia Krzysztofa Kononowicza została przygotowana tablica z imieniem. 15:01 Wokół grobu zgromadziło się sporo młodych ludzi. 15:02 Pogrzeb odprawia ksiądz z pobliskiej parafii Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe. 15:05 W 2006 roku Krzysztof Kononowicza wystartował w wyborach na prezydenta Białegostoku. Zyskał wtedy 1,89 proc. poparcia w głosowaniu. Słowa Kononowicza, które padły w jego klipie wyborczym wyemitowanym przez telewizję Jard, przeszły do języka potocznego. Więcej: Krzysztof Kononowicz kandydował na prezydenta Białegostoku. Taki wynik osiągnął w wyborach 15:08 Zobacz galerię 9 zdjęć 15:08 W 2023 roku zmarł przyjaciel Krzysztofa - Wojciech "Major" Suchodolski. 48-latek został pochowany na cmentarzu farnym w Białymstoku. 15:11 W ostatnich latach śp. Krzysztof Kononowicz był głównym bohaterem kontrowersyjnych filmów znanych jako Uniwersum Szkolna 17. 15:14 Urna została złożona do grobu. Uczestnicy pogrzebu zapalają znicze. "Pożegnamy naszego brata Krzysztofa" - mówił ksiądz. 15:17 - On chyba jako pierwszy robił transmisje z własnego domu, pokazywał, jak krząta się po swojej intymnej przestrzeni, coś gotuje, rozmawia ze znajomymi. Stał się popularny. Zapraszał internautów do swojego świata. Tak się buduje relacje. Teraz tą drogą idzie wielu polityków czy biznesmenów. Ale Kononowicz był w tym prawdziwy i autentyczny - mówił nam fan twórczości śp. Kononowicza. 15:23 Fani stoją przy grobie trwając w zadumie. Cmentarz przy ul. św. Andrzeja Boboli w Białymstoku sprzyja refleksji. Nekropolia jest położona z dala od ulicznego gwaru. 15:32 Krzysztof Kononowicz zmarł w wieku 62 lat. Białystok i białostoczanie na pewno długo o nim nie zapomną.

Odśwież relację