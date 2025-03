W takich warunkach mieszkał Krzysztof Kononowicz. Dom przy Szkolnej 17

Tu mieszkał Krzysztof Kononowicz

Krzysztof Kononowicz zmarł w miniony czwartek w wieku 62 lat. Mężczyzna ciężko chorował. Przed domem, w którym mieszkał, stoją znicze i gromadzą się fani. Krzysztof Kononowicz dzieciństwo spędził we wsi koło Kętrzyna. Jako 12-latek przeprowadził się wraz z rodziną do domu przy ul. Szkolnej 17, gdzie mieszkał aż do śmierci.