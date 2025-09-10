Polacy ze wschodniej Polski mówią o dronach! "Jesteśmy przerażeni"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-09-10 16:31

Czy mieszkańcy wschodnich terenów Polski obawiają się o przyszłość w związku z dzisiejszymi wydarzeniami? Nad Polskę wleciało 19 dronów, a według naszych władz było to naruszenie naszej przestrzeni powietrznej przez Rosję. Radio ESKA zapytało o nastroje mieszkańców Białegostoku. "Jesteśmy przerażeni" - mówią niektórzy ludzie, inni zapewniają, że niczego się nie boją, bo wierzą w polskie wojsko.

Polskie drony FlyEye powstają w Ukrainie. Grupa WB uruchomiła produkcję

i

Autor: Grupa WB/ Materiały prasowe Bezzałogowy system powietrzny FlyEye

Drony nad Polską. Mieszkańcy Białegostoku dla Radia ESKA mówią o tym, co czują i czy się boją

W nocy z 9 na 10 września drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Premier Donald Tusk poinformował, że doszło do 19 takich przekroczeń i że były to drony należące do Federacji Rosyjskiej. Maszyny, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone. Nikt nie został ranny ani nie zginął, jeden z dronów uszkodził dach domu w woj. lubelskim. Według wojewody podlaskiego na teren tego województwa nie spadł żaden dron, a przynajmniej żaden nie został jeszcze znaleziony. Mimo to bliskość granicy może niepokoić. Radio ESKA postanowiło spytać mieszkańców Białegostoku i regionu, czy się boją i jakie mają refleksje na temat ostatnich wydarzeń. Część deklaruje, że niczego się nie boi, niektórzy jednak są "przerażeni".

ZOBACZ TEŻ: Komunikat wojewody podlaskiego, chodzi o drony nad Polską! Co się stało?

- Czuję, że nasze siły zbrojne potrafią ten problem rozwiązać. Niepokoi mnie tylko, że bardzo często już wpadają nam te drony na nasze obszary. W każdym razie najważniejsze jest, żebyśmy się czuli pewni, bezpieczni i nasze siły były w stanie nas obronić. No takie pieniążki idą, że wreszcie nie trzeba po prostu mówić, a trzeba coś z tym zrobić - powiedział nam Pan Mirosław, mieszkaniec Olsztyna, który akurat razem z żoną odwiedzał województwo podlaskie.

"To nie było pierwszy raz i jeszcze nie raz to będzie. Uspokoić się i to wszystko"

W Czosnówce w woj. lubelskim, gdzie odnaleziono pierwszego zestrzelonego drona, nastroje są gorsze:  - My jesteśmy przerażeni, jechaliśmy pociągiem, a ludzie tutaj, z Bielska, są tym bezpośrednio zagrożeni. Mówią o tych dronach, o tym strachu. No po prostu państwo nie powinno tak mówić, a powinno coś robić, działać. No bo nie po to mamy siły zbrojne. No defilady, parady, kończmy to wszystko, prawda? No nie można ciągle przepraszać po prostu i tylko liczyć na Ukrainę. A jak Ukraina padnie, no to my będziemy kolejnym krajem, który będzie poważnie zagrożony - powiedział pan Mirosław. - Nie przejmuję, bo to nie pierwszy raz już było takie coś. Nie myślę nad żadnymi działaniami. To nie było pierwszy raz i jeszcze nie raz to będzie. Uspokoić się i to wszystko. Trzeba być spokojnym - powiedział z kolei ESCE jeden z mieszkańców Białegostoku. - Staram się za bardzo o tym nie myśleć, nie dać się wpaść w jakąś panikę. Na spokojnie to brać. Poczekać na dalszy rozwój wydarzeń - mówi z kolei Pani Basia, mieszkanka okolic Białegostoku. - Ja wierzę w Polskę, w polskie wojsko, nie przejmuję się tym za bardzo - uważa z kolei pan Edward z Białegostoku.

Super Express Google News
Sonda
Czy Polska powinna zestrzeliwać wszystkie rosyjskie drony naruszające nasze terytorium?
Rosyjskie drony spadły w Polsce. Relacja mieszkanek miejscowości Wyryki
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DRONY
WOJNA NA UKRAINIE
BIAŁYSTOK