W czwartek 18 września na drogach województwa podlaskiego prowadzone są całodobowe kontrole prędkości. Policja rozpoczęła działania o godzinie 6 rano, a akcja potrwa pełne 24 godziny. To element ogólnopolskiej inicjatywy, której celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach i ograniczenie liczby tragicznych w skutkach wypadków.

Jak poinformował młodszy inspektor Tomasz Krupa, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, od początku roku do końca sierpnia nadmierna prędkość była przyczyną 42 wypadków na podlaskich drogach. W tych zdarzeniach zginęło 8 osób, a 43 zostały ranne.

Policja przypomina, że prędkość jest jednym z kluczowych czynników wpływających na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Nawet niewielkie przekroczenie dopuszczalnych limitów znacząco zwiększa ryzyko poważnych konsekwencji.

Wzmożone działania policji

Podlascy funkcjonariusze będą dziś szczególnie aktywni na głównych trasach regionu, ale również na drogach lokalnych. Kontrole obejmują pomiar prędkości zarówno w miejscach oznakowanych, jak i w punktach, gdzie kierowcy zwykle nie spodziewają się obecności patroli. Policjanci wykorzystują zarówno wideorejestratory w radiowozach, jak i ręczne mierniki prędkości.

Rzecznik KWP Białystok podkreślił, że celem akcji nie jest karanie kierowców, ale przypomnienie o konieczności przestrzegania przepisów i ochrony życia uczestników ruchu.

