Policja wraca do szkół w Podlaskiem. 17-latkowi grozi 8 lat więzienia

Jak przekazał mł. insp. Tomasz Krupa, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, funkcjonariusze będą rozmawiać z młodzieżą o przeciwdziałaniu mowie nienawiści, szukaniu pomocy oraz właściwym reagowaniu w sytuacji zagrożenia. – W związku z zachowaniami nastolatków, z jakimi spotkaliśmy się w piątek, profilaktycy będą też rozmawiać o konsekwencjach takich zachowań i odpowiedzialności – zapowiedział rzecznik.

17-latek z zarzutem

17-latek zatrzymany przez funkcjonariuszy z Wysokiego Mazowieckiego usłyszał zarzut z art. 224a par. 1 Kodeksu karnego. Za to przestępstwo grozi do ośmiu lat więzienia. W poniedziałek sąd ma zdecydować, czy zastosuje wobec niego tymczasowy areszt. Art. 224a par. 1 Kodeksu karnego dotyczy fałszywego zawiadomienia o zagrożeniu, które wywołuje działania służb lub innych instytucji.

Wzmożone działania policji w szkołach są prowadzone po dwóch brutalnych atakach na Mazowszu. W środę, 7 października, 19-latek ranił dziewięć osób w szkole w Ostrołęce. Wśród poszkodowanych byli uczniowie i nauczyciele.

Dzień później, 8 października, 15-latek zaatakował nożem trzy osoby w szkole w Leszczydole-Nowinach w powiecie wyszkowskim. Ranni zostali dyrektor, nauczycielka i 37-letnia woźna. Kobiety nie udało się uratować. Napastnika ujął dyrektor placówki.

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