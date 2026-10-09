Uczeń pojawił się w szkole z nożem. Potem zaczęli robić zdjęcia

Do zdarzenia doszło w piątek, 9 października. Na razie policja nie przekazała informacji o wieku chłopców ani ewentualnych konsekwencjach, które mogą ponieść. – Policjanci z Dąbrowy Białostockiej wykonują czynności z trzema chłopcami po tym, jak jeden z nich przyniósł nóż do szkoły i robili sobie zdjęcia z nożem i w kominiarce – poinformował mł. insp. Tomasz Krupa.

Do kolejnej interwencji doszło w Wysokiem Mazowieckiem. Dyrektor zespołu szkół poinformował policję o niepokojącym filmie nagranym przez jednego z uczniów. Na nagraniu nastolatek miał pozować z nożem. Funkcjonariusze zatrzymali 17- i 18-latka, a nóż znaleźli w samochodzie należącym do jednego z nich. Policjanci prowadzą obecnie z zatrzymanymi dalsze czynności.

Tego samego dnia policjanci interweniowali również w szkołach w Kuźnicy, Krynkach, Sejnach i Hajnówce. Uczniowie mówili tam o nożach oraz ładunku wybuchowym. W żadnym z tych przypadków funkcjonariusze nie potwierdzili zagrożenia.

Policyjne patrole pojawiły się przed podlaskimi szkołami po dwóch tragicznych atakach na Mazowszu. W Ostrołęce 19-latek ranił dziewięć osób, natomiast w Leszczydole-Nowinach 15-latek zaatakował trzy osoby. Życia 37-letniej pracowniczki szkoły nie udało się uratować.

Jakub Z. Planował zabić wielu ludzi. Do szkoły przyniósł ładunek wybuchowy