Uczeń pojawił się w szkole z nożem. Potem zaczęli robić zdjęcia

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-10-09 12:38

Policjanci z Dąbrowy Białostockiej prowadzą czynności z trzema chłopcami, którzy mieli robić sobie w szkole zdjęcia z nożem i w kominiarce. Jeden z nich przyniósł ostrze do placówki – przekazał mł. insp. Tomasz Krupa, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Do zdarzenia doszło w piątek, 9 października. Na razie policja nie przekazała informacji o wieku chłopców ani ewentualnych konsekwencjach, które mogą ponieść. – Policjanci z Dąbrowy Białostockiej wykonują czynności z trzema chłopcami po tym, jak jeden z nich przyniósł nóż do szkoły i robili sobie zdjęcia z nożem i w kominiarce – poinformował mł. insp. Tomasz Krupa.

Do kolejnej interwencji doszło w Wysokiem Mazowieckiem. Dyrektor zespołu szkół poinformował policję o niepokojącym filmie nagranym przez jednego z uczniów. Na nagraniu nastolatek miał pozować z nożem. Funkcjonariusze zatrzymali 17- i 18-latka, a nóż znaleźli w samochodzie należącym do jednego z nich. Policjanci prowadzą obecnie z zatrzymanymi dalsze czynności.

Tego samego dnia policjanci interweniowali również w szkołach w Kuźnicy, Krynkach, Sejnach i Hajnówce. Uczniowie mówili tam o nożach oraz ładunku wybuchowym. W żadnym z tych przypadków funkcjonariusze nie potwierdzili zagrożenia.

Policyjne patrole pojawiły się przed podlaskimi szkołami po dwóch tragicznych atakach na Mazowszu. W Ostrołęce 19-latek ranił dziewięć osób, natomiast w Leszczydole-Nowinach 15-latek zaatakował trzy osoby. Życia 37-letniej pracowniczki szkoły nie udało się uratować.

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