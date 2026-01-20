Wynajem na dobę. Właścicielka oniemiała, gdy weszła do środka. Policja zatrzymała 19-latka

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-01-20 7:56

Policjanci z Suwałk zatrzymali młodego mężczyznę podejrzanego o zniszczenie wynajmowanego mieszkania. Lokal był wynajęty na jedną dobę. Właścicielka, po wejściu do środka, zastała poważne zniszczenia i oszacowała straty na kwotę przekraczającą 2000 złotych.

Wynajem na dobę. Właścicielka oniemiała, gdy weszła do środka. Policja zatrzymała 19-latka

i

Autor: Wygenerowane przez AI

Zgłoszenie o dewastacji trafiło do suwalskich funkcjonariuszy po tym, jak kobieta zobaczyła skalę zniszczeń w swoim mieszkaniu. Uszkodzone były między innymi naczynia, pościel oraz elementy oświetlenia. Widoczne były także zniszczenia ścian, które wymagały naprawy.

Policjanci wykonali szereg czynności operacyjnych, które pozwoliły ustalić osobę odpowiedzialną za zniszczenia. Okazało się, że mieszkanie wynajmował 19-letni mężczyzna. Funkcjonariusze zatrzymali go, a w toku dalszych ustaleń wyszło na jaw, że dewastacja była efektem imprezy zorganizowanej w lokalu.

Czytaj też: Policjanci uratowali matkę i syna przed wychłodzeniem. Na zewnątrz było -15 stopni

Mężczyzna usłyszał już zarzut zniszczenia mienia. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego za tego typu przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Sprawą zajmują się suwalscy policjanci.

Zobacz też: „Zabiłem żonę, ale zmartwychwstała”. Policja interweniowała w Siemiatyczach

Suwałki. Mężczyzna szedł środkiem jezdni. Wcześniej zrobił coś głupiego
Sonda
Wynajmujesz mieszkanie czy mieszkasz "na swoim"?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SUWAŁKI
POLICJA SUWAŁKI