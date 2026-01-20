Zgłoszenie o dewastacji trafiło do suwalskich funkcjonariuszy po tym, jak kobieta zobaczyła skalę zniszczeń w swoim mieszkaniu. Uszkodzone były między innymi naczynia, pościel oraz elementy oświetlenia. Widoczne były także zniszczenia ścian, które wymagały naprawy.

Policjanci wykonali szereg czynności operacyjnych, które pozwoliły ustalić osobę odpowiedzialną za zniszczenia. Okazało się, że mieszkanie wynajmował 19-letni mężczyzna. Funkcjonariusze zatrzymali go, a w toku dalszych ustaleń wyszło na jaw, że dewastacja była efektem imprezy zorganizowanej w lokalu.

Mężczyzna usłyszał już zarzut zniszczenia mienia. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego za tego typu przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Sprawą zajmują się suwalscy policjanci.

Suwałki. Mężczyzna szedł środkiem jezdni. Wcześniej zrobił coś głupiego