Ponad 100 lokali w jednej aplikacji. Nowa opcja dla mieszkańców Białegostoku

Nowa platforma dostaw posiłków w Białymstoku. Co oferuje?

Od 16 marca w Białymstoku działa nowa usługa dowozu jedzenia. W aplikacji znalazło się ponad 100 różnych restauracji. Klienci mogą składać zamówienia codziennie między godziną 11:00 a 23:00. Co ciekawe, istnieje również możliwość zaplanowania dostawy z aż 72-godzinnym wyprzedzeniem. Z okazji wejścia na rynek firma przygotowała specjalne promocje, obejmujące bezpłatny dowóz i 40 proc. zniżki na pierwsze zamówienie, ważne przez pierwsze dwa tygodnie.

10

Jakie restauracje znajdziemy w aplikacji Bolt Food w Białymstoku?

Usługa realizowana jest za pośrednictwem aplikacji Bolt Food. Użytkownicy mogą zamawiać potrawy m.in. z Pizza Hut, Koku Sushi czy Jaga Pizza&Bistro. Rozszerzenie rynku dostaw to nie tylko wygoda dla klientów, ale również szansa dla białostockich restauratorów na dotarcie do nowych odbiorców. Warto zaznaczyć, że w stolicy Podlasia usługi dowozu jedzenia są już mocno ugruntowane. Działają tu takie platformy jak Pyszne.pl, a własne dostawy oferują duże sieci, w tym McDonald’s i KFC. Wejście nowego gracza z pewnością zwiększy konkurencyjność na tym rynku.

