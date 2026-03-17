Ponad 100 lokali w jednej aplikacji. Nowa opcja dla mieszkańców Białegostoku

Jacek Chlewicki
2026-03-17 11:31

Mieszkańcy Białegostoku mają nową opcję zamawiania jedzenia z dowozem. W połowie marca do lokalnego rynku dołączyła znana platforma. W jej ofercie znajdziemy ponad setkę punktów gastronomicznych – od popularnych sieciówek po lokalne bistro.

i

Autor: jch

Nowa platforma dostaw posiłków w Białymstoku. Co oferuje?

Od 16 marca w Białymstoku działa nowa usługa dowozu jedzenia. W aplikacji znalazło się ponad 100 różnych restauracji. Klienci mogą składać zamówienia codziennie między godziną 11:00 a 23:00. Co ciekawe, istnieje również możliwość zaplanowania dostawy z aż 72-godzinnym wyprzedzeniem. Z okazji wejścia na rynek firma przygotowała specjalne promocje, obejmujące bezpłatny dowóz i 40 proc. zniżki na pierwsze zamówienie, ważne przez pierwsze dwa tygodnie.

Czytaj też: Najlepsza restauracja w Polsce znajduje się w Białymstoku. Ten lokal rozbił bank w prestiżowym rankingu

Białystok
Galeria zdjęć 10

Jakie restauracje znajdziemy w aplikacji Bolt Food w Białymstoku?

Usługa realizowana jest za pośrednictwem aplikacji Bolt Food. Użytkownicy mogą zamawiać potrawy m.in. z Pizza Hut, Koku Sushi czy Jaga Pizza&Bistro. Rozszerzenie rynku dostaw to nie tylko wygoda dla klientów, ale również szansa dla białostockich restauratorów na dotarcie do nowych odbiorców. Warto zaznaczyć, że w stolicy Podlasia usługi dowozu jedzenia są już mocno ugruntowane. Działają tu takie platformy jak Pyszne.pl, a własne dostawy oferują duże sieci, w tym McDonald’s i KFC. Wejście nowego gracza z pewnością zwiększy konkurencyjność na tym rynku.

Czytaj też: Najlepsze restauracje wegetariańskie w Białymstoku - TOP 10 białostockich restauracji wegetariańskich

Białystok. Pościg za kierowcą BMW. 25-latek rozbił auto o latarnię
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BOLT
BIAŁYSTOK