Skandal w szkole na Podlasiu. Nauczycielki wszystko widziały. Młoda kobieta w szkolnej toalecie

28-latka przyjechała autem po dziecko do szkoły w Łapach

Nauczycielki zauważyły, że ma problem z utrzymaniem równowagi

Kobieta uciekła i ukryła się w szkolnej toalecie

Policjanci stwierdzili u niej ponad 2 promile alkoholu

Tłumaczyła, że nie chciała zostawić dziecka samego na mrozie

Dziecko przekazano partnerowi kobiety

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w jednej z placówek szkolnych w Łapach (woj. podlaskie). 28-letnia kobieta przyjechała samochodem, aby odebrać swoje dziecko, mimo że była nietrzeźwa. Zwróciła uwagę nauczycielek, które zauważyły, że ma poważne problemy z utrzymaniem równowagi. Gdy pracownice szkoły próbowały z nią porozmawiać, kobieta uciekła i schowała się w szkolnej toalecie. Zaniepokojone całą sytuacją natychmiast powiadomiły policję.

Na miejsce przyjechali funkcjonariusze. Po krótkiej rozmowie kobieta wyszła z toalety. Mundurowi wyczuli od niej alkohol, dlatego przeprowadzono badanie alkomatem. Wynik był jednoznaczny – 28-latka miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Kobieta tłumaczyła policjantom, że nie mogła pozwolić, by dziecko wracało samo do domu w czasie silnych mrozów.

Jak ustalili funkcjonariusze, kobieta przyjechała do szkoły samochodem. Dziecko zostało przekazane pod opiekę jej partnera. 28-latka straciła prawo jazdy, a pojazd został odholowany na policyjny parking. Teraz kobieta odpowie za swoje zachowanie przed sądem.

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Policja przypomina, że wsiadanie za kierownicę po alkoholu stanowi ogromne zagrożenie nie tylko dla kierowcy, ale również dla innych uczestników ruchu, w tym dzieci.