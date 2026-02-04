Skandal w szkole na Podlasiu. Nauczycielki wszystko widziały. Młoda kobieta w szkolnej toalecie

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-02-04 7:25

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w jednej z placówek szkolnych w Łapach (woj. podlaskie). 28-letnia kobieta przyjechała samochodem, aby odebrać swoje dziecko, mimo że była nietrzeźwa. Zwróciła uwagę nauczycielek, które zauważyły, że ma poważne problemy z utrzymaniem równowagi.

Skandal w szkole na Podlasiu. Nauczycielki wszystko widziały. Młoda kobieta w szkolnej toalecie

i

Autor: Policja/ Materiały prasowe
  • 28-latka przyjechała autem po dziecko do szkoły w Łapach
  • Nauczycielki zauważyły, że ma problem z utrzymaniem równowagi
  • Kobieta uciekła i ukryła się w szkolnej toalecie
  • Policjanci stwierdzili u niej ponad 2 promile alkoholu
  • Tłumaczyła, że nie chciała zostawić dziecka samego na mrozie
  • Dziecko przekazano partnerowi kobiety

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w jednej z placówek szkolnych w Łapach (woj. podlaskie). 28-letnia kobieta przyjechała samochodem, aby odebrać swoje dziecko, mimo że była nietrzeźwa. Zwróciła uwagę nauczycielek, które zauważyły, że ma poważne problemy z utrzymaniem równowagi. Gdy pracownice szkoły próbowały z nią porozmawiać, kobieta uciekła i schowała się w szkolnej toalecie. Zaniepokojone całą sytuacją natychmiast powiadomiły policję.

Czytaj też: Szok na podlaskiej uczelni. Nie dało się tego ukryć

Na miejsce przyjechali funkcjonariusze. Po krótkiej rozmowie kobieta wyszła z toalety. Mundurowi wyczuli od niej alkohol, dlatego przeprowadzono badanie alkomatem. Wynik był jednoznaczny – 28-latka miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Kobieta tłumaczyła policjantom, że nie mogła pozwolić, by dziecko wracało samo do domu w czasie silnych mrozów.

Jak ustalili funkcjonariusze, kobieta przyjechała do szkoły samochodem. Dziecko zostało przekazane pod opiekę jej partnera. 28-latka straciła prawo jazdy, a pojazd został odholowany na policyjny parking. Teraz kobieta odpowie za swoje zachowanie przed sądem.

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Policja przypomina, że wsiadanie za kierownicę po alkoholu stanowi ogromne zagrożenie nie tylko dla kierowcy, ale również dla innych uczestników ruchu, w tym dzieci.

Mariusz zginął na drodze. Potrącił go pijany przyjaciel byłej żony
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŁAPY
ŁAPY PODLASKIE