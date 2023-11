Młody Syryjczyk postrzelony na granicy. Żołnierzowi grozi więzienie

Do postrzelenia doszło w piątek (3.11) w okolicach miejscowości Topiło (woj. podlaskie) w Puszczy Białowieskiej. - Poczynione na obecnym etapie ustalenia wskazują, że do zdarzenia doszło wskutek nieszczęśliwego wypadku, w chwili potknięcia się przez żołnierza. Postępowanie toczy się w sprawie, co oznacza, że nikomu nie przedstawiono zarzutów - powiedział PAP Szymon Banna, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Incydent przy granicy został zakwalifikowany jako czyn z art. 354 par. 1 Kodeksu karnego, czyli nieostrożne obchodzenie się z bronią i - w efekcie - nieumyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu. - Wstępnie obrażenia postrzelonego mężczyzny zakwalifikowano jako średni uszczerbek na zdrowiu z art. 157 par. 2 Kodeksu karnego - zaznaczył prokurator. Przy takich zarzutach grozi do trzech lat więzienia.

Poszkodowany mężczyzna przeszedł operację w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Obecnie czuje się dobrze.

Rzecznik oddziału ŻW w Lublinie kpt. Iwo Sawa informował PAP w miniony poniedziałek, że sytuacja była dynamiczna i chodziło o zatrzymanie grupy nielegalnych migrantów. Jak opisywał, żołnierz oddał najpierw kilka tzw. strzałów alarmowych w powietrze (tłumaczył, że to sposób szybkiej komunikacji między patrolami przy granicy, gdy konieczna jest pomoc) i się potknął, a - potykając się - oddał strzał w niekontrolowanym kierunku.

Grupa Granica, która od początku kryzysu migracyjnego zajmuje się pomocą humanitarną na granicy z Białorusią, podała w poniedziałek w mediach społecznościowych - powołując się na informacje uzyskane od poszkodowanego - że to 22-letni Syryjczyk. Przywołując jego relację aktywiści podali, że był on w grupie innych osób z Syrii, która przekroczyła granicę i idąc, ok. 7-9 km od granicy usłyszał krzyk, a zaraz potem padł strzał. - Mężczyzna podkreśla, że usłyszał jeden, pojedynczy i niezrozumiały dla niego krzyk, dobiegający do niego z tyłu, po którym od razu padł strzał powalający go na ziemię. Mężczyzna został trafiony w plecy. Usłyszał jeszcze trzy strzały. Grupa, z którą szedł, natychmiast się rozbiegła - podali aktywiści. Poinformowali też, że w szpitalu ranny wyraził pisemną wolę ubiegania się o ochronę międzynarodową.