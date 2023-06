Lekarz i dwie osoby nie żyją. Potworny wypadek porsche na S8. Już nie ma wątpliwości, co tam się stało

Co tam się wydarzyło?

Nadmierna prędkość była bezpośrednią przyczyną wypadku porsche, w którym w styczniu w rejonie miejscowości Sikory-Pawłowięta zginęły 3 osoby - poinformowała prokuratura w Wysokiem Mazowieckiem. - Była to prędkość niebezpieczna, nadmierna, nawet na drodze takiej jaką poruszał się ten pojazd, czyli drodze ekspresowej, szybkiego ruchu - powiedział PAP szef Grzegorz Eryk Kryszpin. Śledztwo będzie umorzone.

Do zdarzenia doszło na drodze S8 wczesnym rankiem 29 stycznia. Porsche uderzyło w tył jadącej tym samym kierunku naczepy ciężarówki na litewskich numerach rejestracyjnych. Zginęli trzej jadący porsche mężczyźni w wieku 28, 35 i 36 lat, w tym działacz PSL z powiatu łomżyńskiego i lekarz ze szpitala w Łomży. Już wcześniej policja informowała, a potem potwierdziły to sekcje zwłok, że mężczyźni nie mieli zapiętych pasów bezpieczeństwa.

Czytaj też: "Najukochańszemu mężowi i tatusiowi". Ten widok ściska za serce. Groby ofiar tragicznego wypadku na S8

Prokurator Kryszpin poinformował we wtorek, że z opinii biegłego wynika jednoznacznie, że odpowiedzialnym za wypadek był kierowca porsche. Podał, że autem nie kierował jego właściciel. Prokuratura nie podaje kto prowadził ten samochód. - (...) do tego zdarzenia doszło z winy kierowcy samochodu porsche, to jest jednoznaczne ustalenie biegłego - poinformował Grzegorz Eryk Kryszpin. Dodał, że kierowca drugiego samochodu, który brał udział w wypadku, prawidłowo kierował swoim pojazdem, jechał zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

Zobacz też: Krystianek zginął w wypadku. Jego matka jechała pijana. Kierowca peugeota ledwo przeżył

Groby ofiar wypadku porsche na ekspresowej „ósemce” Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.