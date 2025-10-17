Praca w policji. Zobacz, ile zarabiają policjanci w Polsce. Imponująca kwota już na starcie

Zarobki funkcjonariuszy zależą od stopnia, miejsca pełnienia służby oraz stażu. Z danych wynika, że kursant, czyli osoba odbywająca szkolenie zawodowe podstawowe, otrzymuje następujące wynagrodzenie miesięczne:
- przed ukończeniem 26 roku życia od 5 738,01 zł do 6 366,72 zł netto (na rękę)
- po ukończeniu 26 roku życia od 5 311,00 zł do 5 856,72 zł netto
Po ukończeniu szkolenia i uzyskaniu statusu policjanta, zarobki wzrastają. Wysokość wynagrodzenia zależy również od tego, czy funkcjonariusz służy w oddziałach prewencji oraz czy pełni służbę w jednostkach stołecznych.
- przed ukończeniem 26 roku życia od 6 161,88 do 7 245,60 zł netto
- po ukończeniu 26 roku życia od 5 678,88 zł do 6 620,60 zł netto
Czytaj też: Zobacz, ile można zarobić w Straży Granicznej. Trwa nabór
Policja płaci coraz więcej. Sprawdź aktualne wynagrodzenia funkcjonariuszy
Policjanci, oprócz pensji zasadniczej, mogą liczyć na szereg dodatków i świadczeń. Do najważniejszych należą:
- wysługa od 2% po udokumentowaniu minimum 2 lat stażu pracy;
- nagroda roczna tzw. „trzynastka”
- coroczne dodatkowe środki finansowe na uzupełnienie umundurowania służbowego – tzw. „mundurówka”, która dla kursanta i policjanta w 2025 r. wynosi 1638,90 zł;
- coroczny płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych;
- coroczna dopłata do wypoczynku;
- urlopy dodatkowe związane ze stażem służby lub wiekiem policjanta;
- płatne nadgodziny lub rekompensata w postaci czasu wolnego;
- zwrot kosztów dojazdów, jeśli służysz poza miejscem zamieszkania;
- mieszkanie służbowe lub równoważnik za brak mieszkania (w służbie stałej);
- równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego, wypłacany raz w roku (w służbie stałej);
- raz w roku bezpłatny przejazd środkami publicznego transportu do wybranej miejscowości w kraju i z powrotem dla policjanta i członków jego rodziny lub zryczałtowany równoważnik
- zasiłek na zagospodarowanie przysługujący w związku z mianowaniem na policjanta w służbie stałej;
- nagrody jubileuszowe.
Z informacji dostępnych na stronie praca.policja.pl wynika, że policjanci mają zapewnione świadczenia socjalne, możliwość awansu zawodowego oraz udział w specjalistycznych szkoleniach.
Zarobki w polskiej policji w ostatnich latach wyraźnie wzrosły. Początkujący kursant może liczyć na wynagrodzenie rzędu ponad 5,7 tys. zł netto, a policjant z doświadczeniem i dodatkiem stołecznym nawet na ponad 7 tys. zł netto. Do tego dochodzą premie, dodatki i świadczenia motywacyjne, które sprawiają, że praca w policji staje się coraz bardziej atrakcyjna finansowo.
Aby zostać kandydatem do służby w Policji, należy spełnić następujące wymagania:
- Posiadać polskie obywatelstwo.
- Nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
- Korzystać z pełni praw publicznych.
- Posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
- Posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której kandydat jest gotów się podporządkować.
- Dać rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
- Posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (w przypadku osób podlegających kwalifikacji wojskowej).
- Posiadać nieposzlakowaną opinię.