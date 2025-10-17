Praca w policji. Zobacz, ile zarabiają policjanci w Polsce. Imponująca kwota już na starcie

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-10-17 10:10

Zastanawiasz się nad pracą w policji? Służba w policji to nie tylko stabilne zatrudnienie i możliwość awansu, ale także coraz bardziej konkurencyjne wynagrodzenie. Sprawdziliśmy, ile obecnie zarabiają funkcjonariusze polskiej policji — od kursanta po doświadczonego policjanta.

Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe

Zarobki funkcjonariuszy zależą od stopnia, miejsca pełnienia służby oraz stażu. Z danych wynika, że kursant, czyli osoba odbywająca szkolenie zawodowe podstawowe, otrzymuje następujące wynagrodzenie miesięczne:

  • przed ukończeniem 26 roku życia od 5 738,01 zł do 6 366,72 zł netto (na rękę)
  • po ukończeniu 26 roku życia od 5 311,00 zł do 5 856,72 zł netto

Po ukończeniu szkolenia i uzyskaniu statusu policjanta, zarobki wzrastają. Wysokość wynagrodzenia zależy również od tego, czy funkcjonariusz służy w oddziałach prewencji oraz czy pełni służbę w jednostkach stołecznych.

  • przed ukończeniem 26 roku życia od 6 161,88 do 7 245,60 zł netto
  • po ukończeniu 26 roku życia od 5 678,88 zł do 6 620,60 zł netto

Policja płaci coraz więcej. Sprawdź aktualne wynagrodzenia funkcjonariuszy

Policjanci, oprócz pensji zasadniczej, mogą liczyć na szereg dodatków i świadczeń. Do najważniejszych należą:

  • wysługa od 2% po udokumentowaniu minimum 2 lat stażu pracy;
  • nagroda roczna tzw. „trzynastka”
  • coroczne dodatkowe środki finansowe na uzupełnienie umundurowania służbowego – tzw. „mundurówka”, która dla kursanta i policjanta w 2025 r. wynosi 1638,90 zł;
  • coroczny płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych;
  • coroczna dopłata do wypoczynku;
  • urlopy dodatkowe związane ze stażem służby lub wiekiem policjanta;
  • płatne nadgodziny lub rekompensata w postaci czasu wolnego;
  • zwrot kosztów dojazdów, jeśli służysz poza miejscem zamieszkania;
  • mieszkanie służbowe lub równoważnik za brak mieszkania (w służbie stałej);
  • równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego, wypłacany raz w roku (w służbie stałej);
  • raz w roku bezpłatny przejazd środkami publicznego transportu do wybranej miejscowości w kraju i z powrotem dla policjanta i członków jego rodziny lub zryczałtowany równoważnik
  • zasiłek na zagospodarowanie przysługujący w związku z mianowaniem na policjanta w służbie stałej;
  • nagrody jubileuszowe.

Z informacji dostępnych na stronie praca.policja.pl wynika, że policjanci mają zapewnione świadczenia socjalne, możliwość awansu zawodowego oraz udział w specjalistycznych szkoleniach.

Zarobki w polskiej policji w ostatnich latach wyraźnie wzrosły. Początkujący kursant może liczyć na wynagrodzenie rzędu ponad 5,7 tys. zł netto, a policjant z doświadczeniem i dodatkiem stołecznym nawet na ponad 7 tys. zł netto. Do tego dochodzą premie, dodatki i świadczenia motywacyjne, które sprawiają, że praca w policji staje się coraz bardziej atrakcyjna finansowo.

Aby zostać kandydatem do służby w Policji, należy spełnić następujące wymagania:

  • Posiadać polskie obywatelstwo.
  • Nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
  • Korzystać z pełni praw publicznych.
  • Posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
  • Posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której kandydat jest gotów się podporządkować.
  • Dać rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
  • Posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (w przypadku osób podlegających kwalifikacji wojskowej).
  • Posiadać nieposzlakowaną opinię.
