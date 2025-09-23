Próba nielegalnego przekroczenia granicy w Narewce. Cudzoziemcy wykopali tunel pod barierą

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-09-23 7:43

Cudzoziemcy próbowali przedostać się do Polski tunelem wykopanym pod graniczną barierą w rejonie Narewki. Dzięki systemowi elektronicznemu Straż Graniczna szybko wykryła próbę nielegalnego przekroczenia granicy i udaremniła działania czterech osób, które wróciły na stronę białoruską.

Autor: Straż Graniczna/ Materiały prasowe

Funkcjonariusze Straży Granicznej poinformowali o kolejnej próbie nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. 19 września 2025 roku rano system elektroniczny odnotował sygnał o naruszeniu bariery w rejonie działania Placówki SG w Narewce. Okazało się, że grupa cudzoziemców próbowała przedostać się do Polski, kopiąc tunel pod ziemią. Wejście do niego znajdowało się po stronie białoruskiej, przy ścianie lasu.

Dzięki działaniu bariery elektronicznej informacja o podejrzanej aktywności trafiła natychmiast do funkcjonariuszy pełniących dyżur w Centrum Nadzoru. Patrole Straży Granicznej zostały skierowane na miejsce, uniemożliwiając przedostanie się do Polski czterem cudzoziemcom. Migranci, którzy podkopywali się pod barierą fizyczną, licząc na brak wykrycia, zostali powstrzymani i ostatecznie wycofali się na stronę białoruską.

Straż Graniczna zaznacza, że mimo iż pas przygraniczny po stronie białoruskiej jest obszarem zamkniętym, do którego dostęp mają wyłącznie tamtejsze służby, wciąż pojawiają się tam grupy migrantów. Dzieje się to – jak podkreślają polskie służby – za zgodą i przy udziale strony białoruskiej, która umożliwia kolejne próby nielegalnego przekraczania granicy.

