Funkcjonariusze Straży Granicznej poinformowali o kolejnej próbie nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. 19 września 2025 roku rano system elektroniczny odnotował sygnał o naruszeniu bariery w rejonie działania Placówki SG w Narewce. Okazało się, że grupa cudzoziemców próbowała przedostać się do Polski, kopiąc tunel pod ziemią. Wejście do niego znajdowało się po stronie białoruskiej, przy ścianie lasu.

Zobacz też: Granica polsko-białoruska zyska dodatkowe zabezpieczenia. Straż Graniczna zapowiada modernizację

Dzięki działaniu bariery elektronicznej informacja o podejrzanej aktywności trafiła natychmiast do funkcjonariuszy pełniących dyżur w Centrum Nadzoru. Patrole Straży Granicznej zostały skierowane na miejsce, uniemożliwiając przedostanie się do Polski czterem cudzoziemcom. Migranci, którzy podkopywali się pod barierą fizyczną, licząc na brak wykrycia, zostali powstrzymani i ostatecznie wycofali się na stronę białoruską.

Straż Graniczna zaznacza, że mimo iż pas przygraniczny po stronie białoruskiej jest obszarem zamkniętym, do którego dostęp mają wyłącznie tamtejsze służby, wciąż pojawiają się tam grupy migrantów. Dzieje się to – jak podkreślają polskie służby – za zgodą i przy udziale strony białoruskiej, która umożliwia kolejne próby nielegalnego przekraczania granicy.

Zapora na granicy z Białorusią gotowa. To największa inwestycja w historii Straży Granicznej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Czy zapora na granicy z Białorusią spełnia swoje zadanie? Tak Nie Nie wiem, trudno powiedzieć

Granica polsko-białoruska. Migranci szturmują granicę. Zdjęcia z 2021 roku: