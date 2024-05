Przygotuj samochód na wakacje. Wymiana oleju, filtrów i serwis klimatyzacji. Wszystko zrobisz w EuropeGAS

Adaś pokonał raka i wrócił do przedszkola. Tak go powitali. Wzruszające nagranie

Przed każdą dłuższą podróżą trzeba się upewnić, że nasz samochód jest w pełni sprawny. Istotna jest wymiana oleju oraz filtrów, a także serwis klimatyzacji, aby ta niezawodnie służyła nam podczas podróży w upalne dni.

Wymiana oleju w EuropeGAS

Olej silnikowy pełni wiele istotnych funkcji. Jego regularna wymiana jest niezbędna dla utrzymania optymalnej wydajności silnika i przedłużenia jego żywotności. Nie każdy olej nadaje się do każdego silnika, dlatego trzeba wybrać ten zalecany przez producenta samochodu. Jeżeli mamy wątpliwości, fachowcy z EuropeGAS chętnie doradzą i pomogą wybrać ten odpowiedni.

- Ważne jest, aby razem z wymianą oleju wymienić także filtr - podkreślają mechanicy z firmy EuropeGAS. Filtr eliminuje zanieczyszczenia z oleju, co zapobiega ich przedostawaniu się do silnika. Stary filtr może także zanieczyszczać nowy olej, co w efekcie wpływa na wydajność i żywotność silnika w naszym aucie.

Kompleksowy przegląd klimatyzacji

Zanim wyjedziemy w podróż, to warto wcześniej upewnić się, że klimatyzacja w samochodzie jest sprawna i działa bez zarzutu. Przyjęło się, że przegląd klimatyzacji powinien odbywać się przynajmniej raz do roku - najlepiej na wiosnę. Nie lekceważmy tego zalecenia. Regularne kontrole klimatyzacji zapobiegają namnażaniu się drobnoustrojów, eliminują nieprzyjemne zapachy i gwarantują optymalną wydajność urządzenia.

Serwis klimatyzacji w EuropeGAS zaczyna się już od 100 złotych natomiast odgrzybienie klimatyzacji ozonem to wydatek rzędu 60 zł. Warto podkreślić, że w określonych przypadkach ceny są ustalane indywidualnie.

EuropeGAS - najlepszy serwis samochodowy w Białymstoku

W EuropeGAS przy ul. Hurtowej 13 w Białymstoku znajdziemy fachowców, którzy kompleksowo zaopiekują się naszym autem. Pełna oferta firmy wygląda następująco:

Geometria zawieszenia 3D

Diagnostyka komputerowa

Przegląd klimatyzacji

Wymiana opon

Wymiana filtrów

Naprawa układu zawieszenia

Wymiana opon i wyważanie kół

Naprawa układu hamulcowego

Przegląd pojazdu

Naprawa silników

Montaż instalacji LPG

Legalizacja zbiorników LPG

Przegląd instalacji LPG

Stacja kontroli pojazdów

- Oferujemy szeroką bazę usług dostosowaną do potrzeb naszych klientów. Dysponujemy wysokiej jakości narzędziami niezbędnymi do właściwego serwisowania nowoczesnych, wymagających samochodów i motocykli - podkreśla Tomasz Krzywicki, kierownik działu eksportu firmy EuropeGAS. Klienci mają zapewniony komfortowy pobyt w poczekalni, gdzie znajduje się telewizor, ekspres do kawy oraz dostęp do bezprzewodowego internetu.

Warsztat EuropeGAS działa od 2006 roku. Pracujący tam mechanicy są specjalistami w naprawianiu samochodów osobowych, busów, pojazdów dostawczych, motocykli, skuterów i quadów. Serwis mieści się przy ulicy Hurtowej 13 (osiedle Bażantarnia). Dzielnica jest dobrze skomunikowana z miastem dzięki linii autobusowej. Co ważne, EuropeGAS zapewnia swoim klientom możliwość skorzystania z aut zastępczych.

EuropeGAS

ul. Hurtowa 13 w Białymstoku

Tel: 85 74 30 122

Godziny otwarcia: 7:00-16:00

Artykuł sponsorowany