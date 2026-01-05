Ptasia grypa w Białymstoku. Służby apelują o ostrożność

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2026-01-05 10:04

U pięciu padłych łabędzi znalezionych na terenie Stawów Marczukowskich w Białymstoku potwierdzono ptasią grypę - poinformowały służby weterynaryjne. Służby apelują o ostrożność i zgłaszanie padłych ptaków.

Stawy Marczukowskie

i

Autor: jch

Jak przekazał w komunikacie Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku, wysoce zjadliwą grypę ptaków (HPAI) stwierdzono u pięciu padłych łabędzi niemych. W związku z tym powiatowy lekarz weterynarii wyznaczył strefę objętą zakażeniem, która dotyczy kilku osiedli w Białymstoku: Młodych, Słonecznego Stoku, Leśnej Doliny, Zielonych Wzgórz. Strefa oznaczona zostanie żółtymi tablicami ostrzegawczymi na terenie Stawów Marczukowskich oraz na zewnętrznych granicach wyznaczonej strefy. „Choroba ta stanowi zagrożenie dla ptactwa domowego oraz dzikiego, może pośrednio wpływać na bezpieczeństwo ludzi i zwierząt domowych” - podkreślono w komunikacie.

Służby weterynaryjne zaapelowały o zachowanie szczególnej ostrożności, nie zalecają też przebywania w okolicy stawów i zbiorników wodnych a także nie dotykania dzikich ptaków szczególnie chorych lub martwych. W przypadku zauważenia padłych ptaków zaapelowano o zgłaszanie tego odpowiednim służbom weterynaryjnym i miejskim.

Czytaj też: Kolejny odcinek S19 oddany do ruchu. 9,3 km nowej trasy na Podlasiu

W komunikacie przypomniano też, że hodowcy drobiu na terenie strefy objętej zakażeniem zobowiązani są do utrzymywania drobiu lub innych ptaków w zamknięciu. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii podał też, że wirusy ptasiej grypy giną w temperaturze 70 stopni Celsjusza, a w zbiornikach wodnych wirus zachowuje zakaźność nawet przez cztery dni w 22 st. C i ponad 30 dni - w 0 st. C

Białystok. Młodzi ludzie wspinają się na ozdoby świąteczne
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PTASIA GRYPA