Ultra Duch Puszczy 2026. Największy ultramaraton kolarski wraca na Podlasie

W tegorocznej edycji udział ma wziąć około 2000 uczestników z Polski i z zagranicy. Do tego dołączą rodziny, kibice oraz turyści, co oznacza kilka tysięcy osób obecnych na miejscu przez cztery dni wydarzenia. Ultra Duch Puszczy to nie tylko sportowa rywalizacja, ale także atmosfera wspólnoty. Organizatorzy podkreślają, że każdy zawodnik – od startu po metę – jest częścią wyjątkowej społeczności.

Trzy dystanse do wyboru

Uczestnicy będą mogli zmierzyć się z jedną z trzech tras:

111 km

260 km

550 km

Trasy poprowadzone są przez tereny Puszczy Białowieskiej i Podlasia – wśród lasów, dzikiej przyrody oraz malowniczych wsi. Wielu kolarzy określa te odcinki jako jedne z najpiękniejszych w Polsce.

Ultra Duch Puszczy rozgrywany jest w formule samowystarczalnej. Zawodnicy sami planują przejazd, postoje oraz strategię. Na trasie znajdują się punkty kontrolne z bufetami, ale przebieg całej przygody zależy od uczestnika. To sprawdzian nie tylko kondycji, ale też charakteru i wytrwałości.

i Autor: Ultra Duch Puszczy 2026/ Materiały prasowe

Organizatorzy podkreślają, że w tym wydarzeniu nie chodzi wyłącznie o wynik sportowy. Kluczowy jest klimat i emocje, które zostają z uczestnikami na długo. Wielu zawodników po pierwszym starcie wraca w kolejnych edycjach, a lista miejsc zapełnia się coraz szybciej.

Rejestracja na Ultra Duch Puszczy 2026 odbywa się poprzez oficjalną stronę wydarzenia - ultraduchpuszczy.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, a zainteresowanie rośnie z miesiąca na miesiąc.

Rowerem na Jasną Górę z Urzejowic Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

10 rzeczy, których nie wiedziałeś o województwie podlaskim. Zdjęcia: