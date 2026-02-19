Ultra Duch Puszczy 2026. Największy ultramaraton kolarski wraca na Podlasie

Jacek Chlewicki
2026-02-19 18:40

To nie będzie zwykły wyścig i nie będzie to kolejny ultramaraton w kalendarzu. W dniach 4–7 czerwca 2026 roku na Podlasiu odbędzie się 4. edycja Ultra Duch Puszczy, największego ultramaratonu kolarskiego w Polsce. Organizatorzy zapowiadają, że region ponownie zamieni się w miejsce, o którym mówić będą kibice i pasjonaci kolarstwa z całego kraju.

i

Autor: Krzysztof Karpiński/mat. prasowy/ Materiały prasowe

W tegorocznej edycji udział ma wziąć około 2000 uczestników z Polski i z zagranicy. Do tego dołączą rodziny, kibice oraz turyści, co oznacza kilka tysięcy osób obecnych na miejscu przez cztery dni wydarzenia. Ultra Duch Puszczy to nie tylko sportowa rywalizacja, ale także atmosfera wspólnoty. Organizatorzy podkreślają, że każdy zawodnik – od startu po metę – jest częścią wyjątkowej społeczności.

Trzy dystanse do wyboru

Uczestnicy będą mogli zmierzyć się z jedną z trzech tras:

  • 111 km
  • 260 km
  • 550 km

Trasy poprowadzone są przez tereny Puszczy Białowieskiej i Podlasia – wśród lasów, dzikiej przyrody oraz malowniczych wsi. Wielu kolarzy określa te odcinki jako jedne z najpiękniejszych w Polsce.

Ultra Duch Puszczy rozgrywany jest w formule samowystarczalnej. Zawodnicy sami planują przejazd, postoje oraz strategię. Na trasie znajdują się punkty kontrolne z bufetami, ale przebieg całej przygody zależy od uczestnika. To sprawdzian nie tylko kondycji, ale też charakteru i wytrwałości.

i

Autor: Ultra Duch Puszczy 2026/ Materiały prasowe

Organizatorzy podkreślają, że w tym wydarzeniu nie chodzi wyłącznie o wynik sportowy. Kluczowy jest klimat i emocje, które zostają z uczestnikami na długo. Wielu zawodników po pierwszym starcie wraca w kolejnych edycjach, a lista miejsc zapełnia się coraz szybciej.

Rejestracja na Ultra Duch Puszczy 2026 odbywa się poprzez oficjalną stronę wydarzenia - ultraduchpuszczy.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, a zainteresowanie rośnie z miesiąca na miesiąc.

KOLARSTWO