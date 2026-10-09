Wielka zmiana w życiu Gienka z Plutycz. Fokus TV właśnie to ogłosiło

Gienek i Jastrząb wyruszą w pierwszą zagraniczną podróż.

Bohaterowie po raz pierwszy polecą samolotem.

Kierunek ich wyprawy pozostaje tajemnicą.

Trzeci sezon programu zadebiutuje w grudniu w Fokus TV.

Ogromny sukces formatu „Rolnicy. Podlasie” zaowocował stworzeniem odrębnego cyklu dedykowanego Gienkowi i Jastrzębiowi. Poboczny projekt, funkcjonujący pod tytułem „Podróże Gienka i Jastrzębia”, błyskawicznie zyskał wierne grono odbiorców. W poprzednich dwóch seriach śledziliśmy losy sympatycznego duetu podczas ich wojaży po ojczyźnie. Panowie mieli okazję spacerować piaszczystymi brzegami Bałtyku i odkrywać góralskie tradycje na Podhalu.

Gienek i Jastrząb ruszają za granicę

Nadchodząca, trzecia odsłona zapowiada się jako najbardziej spektakularna eskapada w dziejach formatu. Gienek i Jastrząb staną przed wyzwaniem, z którym nigdy wcześniej się nie mierzyli – wsiądą na pokład samolotu i wyruszą poza terytorium Polski. Na obcej ziemi będą musieli odnaleźć się w nowej rzeczywistości, zderzając się z nieznanymi obyczajami, odmienną tradycją i trudnościami komunikacyjnymi wynikającymi z nieznajomości języka.

Ekscytujące chwile rozpoczną się już na samym starcie. Kamery zarejestrują, jak panowie radzą sobie w terminalu lotniskowym i jakie emocje wywoła w nich podniebna podróż. Producenci programu na ten moment trzymają w tajemnicy ostateczny cel wyprawy mieszkańców Plutycz.

Nowy sezon „Podróży Gienka i Jastrzębia” w grudniu

Wyprawa w nieznane obfitować będzie w zabawne momenty, nieprzewidziane zwroty akcji, zaskakujące incydenty i chwile pełne emocji. Gienek i Jastrząb niezmiennie kierują się swoją życiową dewizą, powtarzając, że „Nigdy nie jest za późno”.

Cykl „Podróże Gienka i Jastrzębia” to przede wszystkim historia o realizacji pragnień, czerpaniu satysfakcji z każdego dnia oraz silnej, męskiej więzi. Start trzeciego sezonu zaplanowany jest na grudzień. Najnowsze przygody duetu wyemituje Fokus TV. Przypominamy również, że w każdą niedzielę o godzinie 20:00 fani mogą śledzić bieżące wydarzenia w serialu „Rolnicy. Podlasie”.

Rolnicy. Podlasie. Gienek i Andrzej pomagają Paulinie