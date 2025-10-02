Tylko szczepienia lub zaświadczenie

Do żłobka zostanie przyjęte wyłącznie dziecko, które posiada wymagane szczepienia. W przypadku przeciwwskazań zdrowotnych rodzice będą musieli dostarczyć zaświadczenie od lekarza specjalisty. Oznacza to, że wszystkie dotychczasowe kryteria, takie jak miejsce zamieszkania w Białymstoku, rozliczanie PIT w mieście czy status zawodowy rodziców, nie będą już brane pod uwagę.

Jak było wcześniej?

Do tej pory do miejskich żłobków mogły uczęszczać dzieci rodziców:

pracujących,

uczących się,

bezrobotnych (przez okres 3 miesięcy),

mieszkających w Białymstoku i rozliczających PIT w mieście,

a dodatkowo spełniających warunek obowiązkowych szczepień.

Po zmianach wszystkie te kryteria zostały usunięte, pozostaje wyłącznie wymóg dotyczący szczepień.

Preferencje pozostają bez zmian

Nie zmieniają się natomiast dotychczasowe zasady dotyczące grup preferencyjnych. Pierwszeństwo w rekrutacji nadal mają:

dzieci z rodzin wielodzietnych posiadających Białostocką Kartę Dużej Rodziny – w proporcji jedno dziecko na dziesięcioro z kolejki,

rodzeństwa dzieci już uczęszczających do danego żłobka,

dzieci pracowników placówki,

dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – w proporcji jedno na pięcioro w grupie pięcioosobowej, zgodnie z datą złożenia wniosku.

Dodatkowo w Żłobku Miejskim nr 5 w Białymstoku pierwszeństwo będą mieć również dzieci wymagające specjalistycznych diet eliminacyjnych. Warunkiem będzie zaświadczenie od lekarza specjalisty potwierdzające konieczność stosowania określonej diety.

Nowe zasady mogą ucieszyć rodziców, którzy obawiali się, że brak meldunku w mieście lub forma zatrudnienia wykluczy ich dziecko z rekrutacji. Z drugiej strony, część rodzin, które dotąd mogły liczyć na punkty za miejsce zamieszkania czy sytuację zawodową, może być rozczarowana.

Szczepienia przeciw HPV w Polsce. „Rodzice się boją, dyrektorzy się wahają, a dzieci tracą ochronę” Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.