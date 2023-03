Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz przygotowuje się do sezonu. "Tylko cyk i koniec"

Dużo wolnego na Wielkanoc 2023? To możliwe. Wystarczy dobrze to zaplanować! Zobacz, kto nie musi pracować w Wielki Czwartek i Wielki Piątek

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz całkiem niedawno wyremontował swój dom, czym pozytywnie zaskoczył fanów. Plany ma ambitne, ale rolnik nie może zapominać, że ma gospodarkę. Mężczyzna musiał przygotować do nowego sezonu swój wysłużony ciągnik. Problem w tym, że Ursus 1014 nie był uruchamiany od wielu tygodni, wyładował się akumulator i zeszło powietrze z koła. 40-latkowi w reaktywacji traktora pomogli Sławek oraz Walenty. - Bo trzeba było akumulator wyciągnąć i do chaty - rzucił Sławek. Do ładowania akumulatora panowie użyli prostownika, ale niestety niewiele to pomogło. - Trzeba wykręcić akumulator i do domu zanieść, bo inaczej nic nie zrobimy - stwierdził Andrzej z Plutycz. Całą historie zobaczycie na naszym wideo. Przypominamy, ze serial Rolnicy. Podlasie można oglądać w każdą niedzielę o godz. 20.15 na Fokus TV.

Rolnicy. Podlasie. Andrzej, Walek i Sławek odpalają ciągnik. "Tylko cyk i koniec"