Rolnicy. Podlasie. Andrzej wściekły na ojca. Przykra sytuacja tuż przed wyjazdem

Rolnicy. Podlasie. Andrzej Onopiuk (42 l.) to bez wątpienia jeden z najbardziej znanych rolników w województwie podlaskim, a na pewno najpopularniejszy gospodarz w malowniczych Plutyczach, położonych nieopodal Bielska Podlaskiego. Mężczyzna, którego widzowie serialu Rolnicy. Podlasie poznali jako skromnego rolnika, szybko przeszedł ogromną metamorfozę. Dziś Andrzej to dynamiczny i pewny siebie gospodarz, który nie boi się inwestycji i zmian.

Przyszła wiosna, a wraz z nią pierwsze obowiązkowe prace na polu. Andrzej rozpoczął obsiewanie pola. Wcześniej jednak musiał wsypać zboże do siewnika. Pomagała mu w tym cała "ekipa" - czyli ojciec Gienek, brat Jarek oraz kolega Sławek zwany Jastrzębiem. Napięcie od początku wisiało w powietrzu. W pewnym momencie Andrzej zauważył, że Gienek wsypał do siewnika ziarna wymieszane z trawą. To nie była dobra mieszanka. - Wziął śmieci narzucał. Wziął śmieci narzucał! To pomocnik - wściekał się 42-latek. Mężczyzna wyciągnął śmieci i wrzucił je z powrotem do wiadra. Gienek pokornie wysłuchał reprymendy.

O czym jest serial Rolnicy. Podlasie?

Serial Rolnicy. Podlasie to produkcja, która w 2019 roku zadebiutowała na antenie stacji Fokus TV i szybko zdobyła rzeszę fanów. Program przedstawia życie codzienne rolników z Podlasia, ich pracę na roli, hodowlę zwierząt oraz relacje rodzinne i sąsiedzkie. Widzowie mają okazję zobaczyć, jak wygląda praca na wsi, jakie wyzwania stają przed rolnikami oraz jak radzą sobie z trudnościami.

W serialu Rolnicy. Podlasie występują rolnicy z województwa podlaskiego. Wśród nich są m.in.:

Gienek i Andrzej z Plutycz

Emilia Korolczuk z Laszek

Monika i Tomek z Pokaniewa

Agnieszka i Jarek z Bronowa

Każdy z bohaterów serialu ma swoją własną historię i doświadczenia, które dzieli się z widzami. Dzięki temu program jest bardzo różnorodny i interesujący. W każdy sezonie pojawiają się nowi bohaterowie, np.: Rolnicy. Podlasie. W tym gospodarstwie powstają wyroby słynne na całe Podlasie. "Super wygląda, a smakuje jeszcze lepiej"