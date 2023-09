Andrzej z Plutycz podekscytowany jak nigdy. Rozbudził wyobraźnię fanów. "Będzie się działo ogromnie"

Rolnicy. Podlasie. Andrzej Onopiuk (40 l.) z Plutycz rozwija swój kanał na YouTube. Rolnik obiecał widzom, że po zdobyciu 100 tys. subskrypcji swojego kanału Gienek i Andrzej Plutycze zafunduje fanom filmik-niespodziankę. Na koncie jest już ponad 102 tys. subskrybentów, a zapowiadanego hitu dalej nie widać. W najnowszym nagraniu popularny rolnik rozbudził wyobraźnię. Mężczyzna potwierdził, że szykuję mocną niespodziankę. O szczegółach możemy dowiedzieć się z nowego filmiku, w którym rolnik zabezpiecza swoją prasę kostkującą i przenosi pod dach worki z nawozem. Najciekawsze padło już na samym początku. - Zobaczcie, co u mnie na podwórku się dzieje. Rewolucje. Nie ma żadnego drzewa. Nie ma nic. Później zobaczycie, w następnych odcinkach. Będzie się ogromnie działo - oznajmił wyraźnie podekscytowany rolnik. Z kolei na koniec filmiku Andrzej podkreślił, że pamięta o niespodziance z okazji 100 tys. subskrypcji. - Tutaj będzie się działo ogromnie. Tylko jeszcze trochę trzeba poczekać - zaapelował do fanów rolnik. Wygląda na to, że rolnik planuje "ogarnięcie" swojego podwórka. Będzie to już kolejna rewolucja w Plutyczach po wybudowaniu łazienki i remoncie domu. Fani przewidują, że pojawi się kostka. Jeżeli to prawda, ze słynnego na całą Polskę podwórka wreszcie zniknie błoto.

Serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę o godz. 20 na Fokus TV. Program pokazuje prawdziwe życie prawdziwych rolników z Podlasia. Gienek i Andrzej to największe gwiazdy serialu. Ogromną popularnością cieszył się też Emilia Korolczuk z Laszek.

