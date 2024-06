Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz dał jasną deklarację. Żadna kobieta go do tego nie zmusi

Rolnicy. Podlasie. Temat dziewczyny dla Andrzeja z Plutycz wraca jak bumerang przy okazji każdego nowego odcinak lub nowej deklaracji. Tak właśnie się stało przy okazji budowy przydomowego ogródka. - Szuka się dziewczyny, no to chce się, żeby ładnie wyglądało - oznajmił słynny rolnik z Plutycz. I tak przed domem pojawiły się opony, z których Andrzej wraz z Jarkiem, Gienkiem i Sławkiem stworzyli fikuśne skalniaki. Andrzej posadził piękne kompozycje złożone z dalii oraz pelargonii. Opony pomalowano na srebrny i złoty kolor, zaś wokół powoli rośnie już trawa. Efekt finalny na pewno przejdzie najśmielsze oczekiwania. - Dziewczyny ciągnie do złota, do pieniędzy. Bardzo ciągnie - uważa 41-latek. Przy okazji kwiatów pojawił się temat pszczół. Andrzej Onopiuk jasno dał do zrozumienia, że nie zamierza stawiać uli. "A jak przyjedzie jakaś, co lubi pszczółki?" - zapytał prowokacyjnie Jarek. - No to ja z głowy jej wybiję te pszczoły - powiedział twardo celebryta z Plutycz. Całe nagranie znajduje się na dole. Przypominamy, że serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę o godz. 20 na kanale Fokus TV.

