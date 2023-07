Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz musi działać szybko. Chodzi o gospodarstwo

Rolnicy. Podlasie. Agnieszka i Jarek z Bronowa pojadą do swojego sąsiada Marcina po zboże. W zamian podarują mu koński obornik, którego mają pod dostatkiem. Po powrocie do domu Rogalscy od razu część zboża zmielą na płatki, którymi nakarmią swoje zwierzęta. Agnieszka będzie wspominać swoją swoją pierwszą klacz o imieniu Wierna. Tymczasem w Laszkach Emilia i Karol przeniosą wędzarnię, aby zrobić miejsce na powiększenie kwiatowej rabaty. Do wioski przyjedzie Beata ze swoim wnukiem Antosiem. Emilia podaruje Antosiowi dwie kozy ze swojego stada, aby chłopiec mógł rozpocząć hodowlę. Kozy przetransportują do gospodarstwa Beaty. Tam na zwierzęta będzie już czekać nowy dom. Problemem będą okna, które trzeba będzie zabezpieczyć. - Hodowla kóz nie jest trudno, musisz być o krok przed nimi - powiedziała Emilia Korolczuk.

W gospodarstwie Andrzeja z Plutycz skończyła się karma dla koni i krów. Poszła już ostatnia bela. Paulina (córka Gienka) przekaże wiadomość, że siano znajduje się w stodole dziadków. Trzeba je tylko zebrać. Andrzej, Paulina, Gienek i Jastrząb udadzą się do gospodarstwa dziadków. Tam zmontują tradycyjny wóz drabiniasty, który kiedyś posiadał każdy szanujący się gospodarz. Widzowie dowiedzą się jak "po podlasku" nazywają się poszczególne części wozu. - Te wozy drabiniaste to już przeżytek - powiedział Andrzej. Premiera opisywanego odcinka Rolnicy. Podlasie w niedzielę (9 czerwca) o godz. 20 na kanale Fokus TV. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun.

