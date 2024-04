Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz podjął ostateczną decyzję. Nie ma odwrotu. Fani rozgoryczeni

QUIZ. To wydarzyło się w kwietniu 2024 roku. Na pewno pamiętasz, co działo się wokół Ciebie?

Rolnicy. Podlasie. Błoto na podwórku Gienka i Andrzeja z Plutycz to już historia. Po tym jak usunięto błoto i wyrównano powierzchnię, nadszedł czas na kolejny etap prac. Betoniarki zaczęły wylewać beton do specjalnych wykopów. Nagranie z całej "operacji" pojawił się na oficjalnym kanale "Gienek i Andrzej Plutycze". - Takich gruszek przyjedzie jeszcze parę. Mam nadzieję, że dzisiaj firma spisze się dobrze i ładnie zrobią dla Andrzeja. Żeby nie miał już tego błota. Żeby miał lżej na tym podwórku - zapowiedział Jarek. Pogoda sprzyjała pracy. Było ciepło i słonecznie. Wykopy jeden po drugim zapeniały się betonem. Trzeba przyznać, że dziwnie jest patrzeć na świeży beton leżący w miejscu, gdzie jeszcze niedawno królowało grząskie błoto.

Internauci w komentarzach pod filmem zastanawiają się, dlaczego to Jarek, a nie Andrzej, jest na nagraniu i kieruje pracami. Niektórzy widzą w tym plusy, nie szczędząc uszczypliwści wobec 41-letniego celebryty z Plutycz. "Dobrze, że Andrzeja tam nie było", "Brat Andrzeja powinien przejąć to gospodarstwo widać, że chłopakowi się chcę", "Składamy się na nowy traktor dla Jarka ? Dobry, madry, pracowity chlopak, nie to co Andrzej" - komentują internauci.

Serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę o godz. 20 na kanale Fokus TV. Nagranie z remontu obejścia znajdziecie poniżej.

