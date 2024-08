Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz poprosił siostrę o pomoc. Później stało się dziwnego. Kto to wymyślił?

CO TO TAKIEGO?

Rolnicy. Podlasie, odcinek 34 (sezon VI). W Bronowie akcja pod tytułem: oddzielanie zwierząt. Agnieszka i Jarek przeniosą wyrośnięte już cielaki z budek do obory. Następnie dokładnie umyją i wyczyszczą budki, które następnie zostaną przygotowane do przyjęcia nowych zwierząt. Pod koniec odcinka zobaczymy, jak Jarek będzie przyuczał syna do kierowania ciągnikiem.

Emilia Korolczuk i jej nowy "nabytek"

Natomiast w Laszkach koło Zabłudowa Emilia Korolczuk wraz z Karolem, córeczką Laurą oraz babcią Heleną wyprowadzą "nowe" kozy na pastwisko. Trzeba będzie przygotować zwierzęta do unikania elektrycznego pastucha. Elektryczny pastuch to ogrodzenie pod napięciem, którego zadaniem jest powstrzymywanie zwierząt przed wychodzeniem poza ogrodzenie. Następnie zobaczymy, jak Emilia przywołuje stado, aby kozy zaznajomiły się ze sobą. To będzie dzień pełen pracy, bo później Emilia uda się do koni, aby je odrobaczyć. Problemem będzie ogier Kuba, który nie będzie chciał współpracować. - Niestety mamy jednego bardzo krnąbrnego konia - powiedziała Emilia. Na koniec Emilia, Laura i pani Helena zbiorą pomidory.

W Plutyczach igrzyska olimpijskie

W Plutyczach wesoło. Najpierw Gienek wraz ze Sławkiem zwanym Jastrzębiem dadzą paszę zwierzętom, rozwijając wcześniej belę. Następnie dołączy do nich 41-letni Andrzej, który poprosi mężczyzn o pomoc przy przesypywaniu zboża z przyczepy do spichlerza. Szybko dołączy do nich Paulina wraz z mężem. Wspólna praca będzie szła im całkiem sprawnie. Pojawi się temat igrzysk olimpijskich. Ktoś wpadnie na pomysł, aby urządzić zawody polegające na najszybszym rozładowaniu przyczepy z ziarnem. Po pracy Paulina zabierze wszystkich do warzywnika, aby pokazać niezwykłe, bo czarne pomidory. Zwiastun odcinka znajdziecie pod tekstem.

Premiera opisywanego odcinka w najbliższą niedzielę (25.08.2024) o godz. 20 na Fokus TV. Wcześniej można obejrzeć powtórki. W serialu Rolnicy. Podlasie możemy zobaczyć, jak wygląda codzienne życie i praca rolników żyjących w woj. podlaskim. Serial wypromował takie gwiazdy jak:

Gienek i Andrzej z Plutycz

Emilia Korolczuk z Laszek

Maciek z Kundzicz

Agnieszka i Jarek z Bronowa

Tomek i Monika z Pokaniewa

Justyna i Łukasz ze wsi Ciemnoszyja

Rolnicy. Podlasie. Wesele Andrzeja z Plutycz. Rolnik podał szczegóły