Rolnicy. Podlasie. Zięć Gienka z Plutycz pojawił się w serialu. I od razu taka akcja. Ostre słowa

Rolnicy. Podlasie. Gienek z Plutycz wraz ze Sławkiem wybrali się do mieszkającego nieopodal Pauliny. Córka Gienka miała problem. Trzeba było wymienić pokrywę studni. Pracami kierował Przemek - jej mąż. Mężczyzna długo wzbraniał się przed udziałem w serialu Rolnicy. Podlasie, ale w końcu zdecydował się w nim wystąpić. - Bierzcie, obetnijcie! - sterował swoimi pomocnikami gospodarz. Gienek i Sławek zajmowali się deskami, ale szło jak po grudzie. - Gienek trzymaj, a nie stoisz. Zawsze przychodzisz to nic nie robisz. Jastrzębia ganiasz - podsumował Przemek. Była to tylko niewielka uszczypliwość. Później mężczyzna zdradził przed kamerami, że "z nimi można dobrze robić, bo wesoło, robota idzie". Gienek za namową zięcia chwycił za piłę i spróbował przepiłować deskę. Niestety nie wyszło. "Weź Przemek ty... ty młodszy" - zdenerwował się Gienek. 68-latek wielokrotnie podkreślał, że już się napracował w swoim życiu. Najważniejsze, że ostatecznie udało się zrobić solidną i bezpieczną pokrywę na studnię. Całą akcję z jej konstruowania możecie znaleźć poniżej. Przypominamy, że serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę o godz. 20 na kanale Fokus TV.

Rolnicy. Podlasie. Nowa pokrywa na studnię. Gienek i Sławek pomagają Paulinie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.