Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz wrócił, a tu taka niespodzianka. "Miało być bliżej domu postawione"

Rolnicy. Podlasie. W niedzielę (24 marca 2024) premiera 12 odcinka serialu o rolnikach z Podlasia. Co ciekawego czeka na widzów? Na Andrzeja Onopiuka czeka tajemnicza niespodzianka. I raczej nie będzie to informacja, że zostanie ojcem (zobacz: Andrzej z Plutycz zostanie ojcem?! "Może mały Andrzejek powstanie za niedługo"). - Miało być bliżej domu postawione - stwierdził sceptycznie Jarek. Niespodzianka chyba się udała, bo Andrzej przyznał, że jego zdaniem "dobrze jest zrobione". O co może chodzić? O tym przekonamy się w niedzielę. Możliwe, że chodzi o... bocianie gniazdo. Tymczasem w Pokaniewie jak zwykle dużo pracy. Monika będzie m.in. myła budki dla cieląt oraz pracowała przy drewnie. - Mycie budek to bardzo taka relaksująca praca. Drzewo to niespodzianka od mojego teścia - zdradziła Monika. Nie obijają się również w Laszkach, gdzie Monika wraz z mamą będą pracować przy zwierzętach. - Kobiety jak się mówi to słaba płeć - zwróciła uwagę pani Jolanta. Emilka nie pasuje do tej teorii. - Damy radę - podkreśliła 37-latka. Kobieta ma ostatnio sporo na głowie m.in. w związku ze startem w wyborach samorządowych 2024. Kobieta jest kandydatką do Rady Miejskiej w Zabłudowie. Startuje z KWW Mieszkańcy Gminy Zabłudów.

Premiera opisywanego odcinka serialu w najbliższą niedzielę (24.03) o godz. 20 na Fokus TV. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun odcinka.

Rolnicy. Podlasie. Problem ze sprzętem w Pokaniewie. Kto popełnił błąd?

