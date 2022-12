Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz przyłapany na zakupach. Torba z Biedronki i brak drobnych w portfelu. Ile wydał pieniędzy?

Rolnicy. Podlasie. Widok busa, w którym ludzie kupują produkty żywnościowe to częsty widok na podlaskim wsiach. Handel obwoźny to bardzo przydatna rzecz, bez której wielu mieszkańców małych miejscowości nie wyobraża sobie życia. Dla nich jest to często jedyna możliwość, żeby zrobić zakupy, zwłaszcza, jeżeli ktoś nie ma samochodu. Przy okazji można też poplotkować z sąsiadami stojącymi w kolejce. Mobilny sklep przyjeżdża także do maleńkich Plutycz, gdzie mieszkają Gienek i Andrzej. Zobaczcie jak 40-letni rolnik robi zakupy w jednej z takich furgonetek. Towarzyszy mu pies Promil. Spotkanie przy sklepie było też okazją do rozmowy z sąsiadami o pogodzie. Mężczyzna kupił m.in. chleb i bułki. Wydał trochę ponad 12 zł. Porównując to do cen w Białymstoku to można stwierdzić, że Andrzej Onopiuk za te same produkty zapłaciłby w Białymstoku mniej więcej tyle samo. Materiał (nagranie wkrótce umieścimy w tym artykule) powstał w ramach naszej akcji "Making of Rolnicy. Podlasie", podczas której podglądamy twórców serialu w trakcie nagrywania nowych odcinków. Serial jest emitowany co niedzielę na Fokus TV. Premierowe odcinki pojawiają się o godz. 20.15.

QUIZ. Rolnicy. Podlasie. Co wiesz o Gienku, Andrzeju oraz innych rolnikach z kultowego serialu? Pytanie 1 z 10 Czy Andrzej z Plutycz ma żonę? Tak Nie Dalej