Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz zadebiutuje w Tańcu z gwiazdami? Fani czekają na jego występ! To byłby HIT! "Chcę go zobaczyć w garniturze"

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz to bez wątpienia najpopularniejszy rolnik w woj. podlaskim. Sławę przyniósł mu udział w serialu Rolnicy. Podlasie, który wypromował również Gienka z Plutycz, Emilię Korolczuk oraz Jarka i Agnieszkę z Bronowa. 40-letniego rolnika odwiedzają fani z całej Polski, mężczyzna sprzedaje gadżety z własną podobizną i konsekwentnie rozwija swój kanał na YouTube. W zeszłym tygodniu zadaliśmy pytanie naszym czytelników, który z podlaskich rolników powinien zadebiutować w popularnym tanecznym show: Taniec z gwiazdami. Do wyboru zaproponowaliśmy Andrzeja z Plutycz, Emilię Korolczuk, Agnieszkę z Bronowa oraz Adama Kraśko (pierwsza edycja Rolnik szuka żony). Każdy z naszych kandydatów zebrał pewną liczbę głosów, ale niekwestionowanym liderem został właśnie Andrzej z Plutycz. Chcielibyście zobaczyć go w smokingu tańczącego np. walca wiedeńskiego? - Niech wieś też sobie użyje, a może jakiś talent taneczny objawi się - skomentowała pani Krystyna. Andrzeja można oglądać w każdą niedzielę w serialu Rolnicy. Podlasie, który jest emitowany w każdą niedzielę o godz. 20.

Sonda Czy chciałbyś zobaczyć Andrzeja z Plutycz w "Tańcu z gwiazdami? Tak. Nie.