Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz zdradził swoje plany. Mocne zakończenie sezonu

Rolnicy. Podlasie. W niedzielę (3 listopada) premiera 44. odcinka serialu (sezon VI). Emisja o godz. 20 na kanale Fokus TV. Co ciekawego wydarzy się w nadchodzącym odcinku? Synowie Moniki i Tomka z Pokaniewa będą rozwijać swój mały, ale własny biznes. Chłopcy będą opiekować się kurami. W razie zaniechania obowiązków, rodzice mają przerobić kury na rosół. - Gdyby mama zrobiła rosół z naszych kur to bym go nie tknął - zapewnia jeden z małych hodowców. W tym odcinku Tomek i Monika podzielą się z widzami swoimi wrażeniami z ostatnich prezydenckich dożynek. Tymczasem Jurek z Ciełuszek z pomocą Marka będzie ładował bele do stodoły. Znany hodowca koni cofnie się myślami w przeszłość. Opowie jak dawniej pracowało się przy zbiorze paszy dla zwierząt. Zobaczymy też jak Wiesia z Dorotką przygotowują tołkanicę, czyli zapiekankę z ziemniaków, słoniny i boczku.

Z kolei w Plutyczach jak zwykle będzie się działo wiele. Zacznie się nietypowo. Sławek zaskoczy Gienka w przybudówce. Onopiuk zdradzi, że siedząc, ogrzewa jajka prawie gotowe do wyklucia. Rozmowę przerwie im Andrzej, którzy zabierze mężczyzn do pracy. - Czas zbioru kukurydzy nadchodzi to wiadomo, że zbliża się ku końcowi rok kalendarzowy - zapowiada Andrzej. Kombajn ma żąć kukurydzę, a Gienek i Jastrząb zbierać kolby, które zostaną na polu. Zwiastun odcinka poniżej.

Rolnicy. Podlasie. Zawody w zbieraniu ziemniaków