Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz został szefem? Szuka pracowników. Tyle może zapłacić

Andrzej Onopiuk to postać znana z programu telewizyjnego "Rolnicy. Podlasie". 41-latek zdobył popularność dzięki swojemu autentycznemu podejściu do życia na wsi. Fani chwalą go za to, że jest sobą i nikogo nie udaje. Mężczyzna mieszka w Plutyczach, gdzie razem z ojcem prowadzi gospodarstwo rolne. Andrzej jest również aktywny w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się z fanami tym, jak żyje i co robi. Ostatnio pokazał jak czyści maszynę do rozrzucania obornika. Nagranie delikatnie mówiąc nie porywa swoją dynamiką, co potwierdzają komentarze internautów. Najciekawsze pojawiło się pod koniec. - Robota zrobiona. Teraz trzeba będzie zaczynać akcje obornik. Prawdopodobnie od jutra. Zapraszam chętnych ludzi do pomocy do obornika - zachęca Andrzej z Plutycz. Rolnik zapewnia, że zapłaci swoim pracownikom. Ile? - Oczywiście za dobrą zapłatą, którą obiecuję, że zapłacę - podkreślił Andrzej Onopiuk.

Serial "Rolnicy. Podlasie" opowiada o życiu rolników z Podlasia. Ukazuje on zarówno nowoczesne jak i tradycyjne metody prowadzenia gospodarstwa. Serial wypromował takie gwiazdy jak Gienek i Andrzej z Plutycz, Emilia Korolczuk z Laszek czy Jarek i Agnieszka z Bronowa. Nowe odcinki są emitowane w każdą niedzielę o godz. 20 na Fokus TV.

Rolnicy. Podlasie. Cała prawda o Andrzeju z Plutycz

