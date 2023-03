Rolnicy. Podlasie. Tak w środku wygląda dom Gienka i Andrzeja z Plutycz. Luksusów nie ma [ZDJĘCIA, WIDEO]

Rolnicy. Podlasie. W domu Gienka i Andrzeja z Plutycz wichura stłukła szybę, co zmusiło rolników do szybkiego działania w kontekście zimy i niskich temperatur. Było przy tym niemało roboty: najpierw trzeba było wyjąć ramę okienną z kurnika, a potem zawieść ją na posesję Walka, który podjął się wymiany okna. - Ty w każdej chwili jak zechcesz te wkręty wykręcisz. Okno wyciągniesz i schowasz do kurnika, gdzie kury znowu obsr... Na drugi rok znów mnie zaprosisz - podsumował Walek. "Parę złotych zawsze zarobisz" - odparł Gienek. Dzisiaj możecie zobaczyć jak zakończyła się ta historia. W domu Gienka i Andrzeja zrobiło się naprawdę ciasno. Był Walek, Sławek, a nawet pies Promil, który wylegiwał się na łóżku. - Ale wy je wstawiacie, a z daleka nie widzicie. Ono jest brudne niesamowicie. Nie widać nic - alarmował Andrzej, który tego dnia wziął się za mycie podłogi. "Niekoniecznie tu musi być widno" - skwitował Gienek. Ostatecznie szyby nieco spryskano płynem i przetarto szmatką.

Rolnicy. Podlasie. Dom Gienka i Andrzeja z Plutycz. Tak wygląda w środku dom najsłynniejszych rolników w Polsce

Dom Gienka i Andrzeja swoje najlepsze lata ma już dawno za sobą, choć trzeba przyznać, że zachodzą w nim pozytywne zmiany. W zeszłym roku w budynku wreszcie powstała piękna łazienka (zobacz tutaj: Andrzej z Plutycz pokazał nową łazienkę. Luksus bije po oczach. "Jak u prezydenta"), wcześniej zamontowano bojler z umywalką. W 2021 roku na płocie posesji wisiał bilbord z prośbą do fanów o wsparcie zbiórki na remont domu, ale ogłoszenie dość szybko zniknęło i zapomniano o tym pomyśle.

"A moje marzenie jest zrobić tak jak u siostry dom" - przyznał kiedyś Andrzej. Budynek wymaga remontu nie tylko na zewnątrz, ale także, wewnątrz. Na filmiku i zdjęciach poniżej możecie zobaczyć jak wygląda wnętrze domu najsłynniejszych rolników na Podlasiu.

Wymarzony dom Andrzeja z Plutycz?

Andrzej z Plutycz w jednym z odcinków serialu opisał jak powinien wyglądać jego wymarzony dom. - To jest trudne pytanie. Nie wiem. Ja willi nie pobuduje za milion złotych. Normalny zwykły dom. Czy ten odremontować czy jakiś stawić do 300 tysięcy. No, nie wiem - podsumował Andrzej. Serial Rolnicy. Podlasie możecie oglądać w każdą niedzielę o godz. 20.15 na Fokus TV.

