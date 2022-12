Rolnicy. Podlasie. Emilia Korolczuk wsparła chorą matkę dwójki dzieci. Wredne komentarze. Trudno to pojąć!

Rolnicy. Podlasie. Emilia Korolczuk jest znana w całej Polsce. 36-latka potrafi wykorzystać swoją popularność do pomagania innym. W niedzielę (11 grudnia) wzięła udział w charytatywnym kiermaszu "Dla Kasi". Wydarzenie odbyło się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszklonego w Zabłudowie niedaleko Laszek. Chodziło o zbiórkę pieniędzy na leczenie 36-letniego Katarzyny, która w lipcu 2022 zachorowała na kleszczowe zapalenie mózgu. - Choroba spowodowała porażenie czterokończynowe oraz ostrą niewydolność oddechową. Żeby odzyskać sprawność i móc samodzielnie funkcjonować, Kasia wymaga długoterminowej i kosztownej rehabilitacji - czytamy na stronie zrzutki. Kobieta prowadziła do tej pory normalne życie. Ma męża oraz dwie córeczki: Igę (7 l.) i Adę (4 l.). Całkowity dochód z niedzielnego kiermaszu będzie przeznaczony właśnie na rehabilitację i leczenie pani Katarzyny. Gościem specjalnym wydarzenia była Emilia Korolczuk, która na swoim stanowisku miała do zaoferowania kozie sery. Gest bohaterki serialu Rolnicy. Podlasie spotkał się z pozytywnym odzewem internautów. Niestety kilka osób zupełnie bezpodstawnie skrytykowało rolniczkę.

Rolnicy. Podlasie. Emilia Korolczuk wsparła chorą matkę dwójki dzieci. Wredne komentarze

Część internautów, co trudno zrozumieć, skrytykowało postawę 36-latki. "Żadne wielkie serce, dala parę serków czy tak bardzo zbiedniała" - napisała jedna z kobiet. Pod tym wątkiem wywiązała się mała dyskusja. W obronie Emilii Korolczuk stanęła m.in. pani Regina: "Jeszcze się nikt nie urodził, żeby każdemu dogodził. Brawo Emilko". Ciekawy komentarz dała też pani Anna: "Każdy gest się liczy nie ważne czy to jest sprzedaż serów czy pieczenie ciast na kiermasz. Liczy się chęć pomagania. A tymi wrednymi komentarzami nie należy się przejmować. Niestety ludzie mają to do siebie że łatwiej im przychodzi wyśmiewanie niż pochwalenie. Oby tak dalej dobro wraca".

Rolnicy. Podlasie. Emilia Korolczuk pokazała córkę. Fani zachwyceni

Przesympatyczną bohaterkę serialu Rolnicy. Podlasie wspierała jej córeczka Laura. - Daliśmy od siebie ile mogliśmy. Nawet Laurka pomagała sprzedawać nasze sery żeby pomóc chorej Pani Kasi. Dziękujemy, że mogliśmy być i dołożyć swoją cegiełkę - napisała na swoim fanpage'u Emilia Korolczuk. Na jednym z udostępnionych zdjęć widać Laurę przy stoisku swojej mamy. Internauci są zachwyceni małą pięknością. "Nie ma to jak zgrana Rodzinka. Laurka śliczna", "Mała Lauraka a SERDUSZKO Wielkie jak u MAMY" - komentują internauci. Emilię Korolczuk można oglądać co niedzielę na Fokus TV. Nowe odcinki Rolnicy. Podlasie są emitowane o godz. 20.15.