Emilia Korolczuk nie miała innego wyboru. Bolesne rozstanie. Szok, co się działo na Ranczu Laszki

Rolnicy. Podlasie. Emilia Korolczuk opublikowała przejmujący film na swoim kanale YouTube. Sołtys Laszek opisała rozstanie z Jagną. - Nie chciałam dawać domu dla psa kosztem moich zwierząt. Że one będą zagryzane, zabijane, kaleczone - oznajmiła wyraźnie poruszona Emilia Korolczuk. Chodzi o Jagnę, niemal rocznego owczarka podhalańskiego. Zwierzę trafiło na Ranczo Laszki sześć miesięcy temu. Niestety pies, pomimo starań Emilii Korolczuk, nie odnalazł się w nowym środowisku. Jagna była nieufna, nieposłuszna, agresywna i po prostu niebezpieczna dla ludzi oraz zwierząt. - Ja sama zaczęłam się jej bać - podkreśliła bohaterka serialu Rolnicy. Podlasie. Jagna zabijała zwierzęta, zagryzła m.in. trzy kaczki. Pogryzła też dłonie Emilii Korolczuk, kiedy ta chciała zapiąć jej smycz. Po tym zdarzeniu kobieta postanowiła, że dla bezpieczeństwa swojego i swoich bliskich, musi oddać Jagnę. 36-latka przywiązała się do psa, więc podjęła tę decyzję z bólem serca. - Ja po prostu wyłam - zdradziła Korolczuk. Jagna trafiła do nowego domu, w którym nie ma innych zwierząt. Pod okiem specjalistki radzi sobie tam całkiem nieźle.

Rolnicy. Podlasie. Emilia Korolczuk musiała oddać swojego psa. Fani: Rozsądna, chociaż bolesna decyzja

Fani Emilii Korolczuk wspierają 36-letnią gwiazdę serialu Rolnicy. Podlasie. Rozumieją jej decyzję i w pełni się z nią zgadzają. "Przykra sytuacja z Jagną, jednak bezpieczeństwo dziecka to absolutny priorytet. Postąpiła Pani słusznie.", "Emilko nie miej wyrzutów sumienia, bezpieczeństwo domowników jest najważniejsze", "bardzo rozsądna decyzja, chociaż bolesna".

Przypominamy, że Emilię Korolczuk można oglądać w serialu Rolnicy. Podlasie, który jest emitowany w każdą niedzielę o godz. 20.15 na Fokus TV.

