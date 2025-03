Rolnicy. Podlasie. Gienek i Andrzej z Plutycz wymyślili biznes. Stanęli przy drodze i nic

Z rzeki Narew wyłowiono zwłoki kobiety. To zaginiona 81-latka

Rolnicy. Podlasie. Co ciekawego wydarzy się w 13 odcinku 7 sezonu serialu? W Ciełuszkach pojawi się nowy mieszkaniec stajni. Jurek i Wiesia zaszczepią nowo narodzonego źrebaka, który otrzyma imię Amfinia. Następnie Wiesia podaruje mężowi prezent: wyjątkową czapkę na specjalne okoliczności. Następnie razem z Maćkiem z Kundzicz przygotują ogiera do czyszczenia i obcinania kopyt. Nie będzie to łatwe zadanie. Z kolei u Agnieszki i Jarka ostatni etap remontu domu. Jeszcze tylko nowe drzwi i można przecinać czerwoną wstęgę. Następnie Jarek urządzi zawody w rzucie młotem.

Wesoło będzie w Plutyczach, gdzie ktoś wpadnie na pomysł, aby zająć się handlem jajkami, których ceny w polskich sklepach nadal rosną. Gienek, Andrzej i Jarek najpierw zbiorą jajka (kurze i kacze), a następnie staną przy szosie. Każdy będzie miał do zaoferowania inne jajka: umyte i czyste lub podniesione z ziemi. Biznesmeni przygotują specjalne tablice reklamowe zachęcające do kupna: JAJA MYTE i NIE. Niestety interes nie wypali. Dlaczego? Przekonacie się o tym oglądając niedzielny odcinek Rolnicy. Podlasie. Premiera o godz. 20 na Fokus TV. Zwiastun opisywanego odcinka do zobaczenia poniżej.