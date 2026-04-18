Rolnicy. Podlasie. Komunikat produkcji w sprawie wydarzeń w Plutyczach

Rolnicy. Podlasie. Co w nowym odcinku? Andrzej rozpoczyna od przygotowania pola – przywozi bele starego siana, które razem z ojcem, Sławkiem i Jarkiem rozrzuca na ziemi. Ma ono posłużyć jako naturalny nawóz po zaoraniu. Pojawia się problem z uruchomieniem silnika maszyny, a następnie okazuje się, że nowo kupiony zaczep do pługa nie pasuje. Dopiero pomoc Jarka pozwala rozwiązać problem i rozpocząć orkę.

W Laszkach pojawiają się nowe klatki dla królików, a Emilka rezygnuje z planów zakończenia hodowli. Z kolei w Ciełuszkach rodzi się źrebak – poród był trudny, ale zakończył się szczęśliwie.

Nowy odcinek „Rolnicy. Podlasie” w niedzielę o godz. 20:00 w Fokus TV. „Rolnicy. Podlasie” to serial dokumentalny pokazujący codzienne życie gospodarzy z Podlasia. Widzowie śledzą ich pracę, wyzwania oraz relacje rodzinne na tle wiejskiej rzeczywistości. Program pokazuje zarówno trud pracy na roli, jak i chwile radości związane z życiem blisko natury.

17