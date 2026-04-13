Andrzej z Plutycz pokazał nową maszynę. Inwestuje w gospodarstwo

Jacek Chlewicki
2026-04-13 12:31

Andrzej z popularnego programu „Rolnicy. Podlasie” pochwalił się kolejnym zakupem do swojego gospodarstwa. Do Plutycz dotarły nowe brony. To sprzęt, który wcześniej można było zobaczyć na targach rolniczych w Kielcach i Lublinie.

i

Autor: Tomasz Radzik/SE

Na nagraniu z YouTube widać moment oczekiwania na transport oraz przyjazd ekipy z maszyną. Brony zostały wykonane zgodnie z preferencjami Andrzeja – mają czerwony kolor. Rozładunek okazał się sporym wyzwaniem. Początkowo próbowano użyć Ursusa C-360, jednak szybko okazało się, że maszyna jest zbyt ciężka – waży około 850 kilogramów. Ostatecznie zdecydowano się na wykorzystanie ładowarki, co pozwoliło bezpiecznie zdjąć sprzęt.

Po rozładunku brony zostały podczepione do ciągnika. Następnie zabezpieczono je i przygotowano do pierwszego wyjazdu w pole. - Pojadę na pole testować od razu dzisiaj - powiedział Andrzej Onopiuk.

Brony to maszyny rolnicze wykorzystywane do uprawy gleby. Ich głównym zadaniem jest spulchnianie wierzchniej warstwy ziemi oraz wyrównywanie powierzchni pola.

Najważniejsze funkcje bron:

  • rozbijanie zbitych grud ziemi,
  • niszczenie chwastów,
  • wyrównywanie pola po orce,
  • przygotowanie gleby pod siew.

W zależności od konstrukcji i przeznaczenia mogą być wykorzystywane zarówno na użytkach zielonych, jak i na polach uprawnych.

