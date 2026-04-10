Rolnicy. Podlasie. List do żony i przeprosiny. Co się stało?

Jacek Chlewicki
2026-04-10 20:46

Prace w gospodarstwach nabierają tempa przed wiosną, a bohaterowie programu „Rolnicy. Podlasie” mierzą się nie tylko z codziennymi obowiązkami, ale też sprawami osobistymi. Nowe odcinki w niedzielę o godz. 20:00 w Fokus TV.

Autor: Fokus TV/ Materiały prasowe

Rolnicy. Podlasie. Sławek zwany Jastrzębiem odwiedza Andrzeja i Gienka, następnie wspólnie z Andrzejem i Jarkiem jadą do lasu po drewno na opał. Po pracy Sławek i Gienek piszą list z przeprosinami do Eli - żony Jastrzębia. Co przeskrobał Sławek? Nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że mężczyźni razem pojadą do Strabli, gdzie mieszka kobieta.

Czytaj też: Andrzej Onopiuk z Rolnicy. Podlasie pokazał dom. Zobaczcie, co leży pod telewizorem

Maćka odwiedza trenerka Ula, która pomaga przy pielęgnacji koni – przycinają grzywy i ogony przed sezonem. Do pracy przy krowach dołącza Igor. Rozkłada paszę, a Maciek zabezpiecza zwierzęta środkiem przeciw wszom. Tymczasem w Tykocinie Szymek z ojcem przygotowują drewno na opał. Każdy pracuje według własnej metody. Po odejściu ojca do pracy dołącza Patrycja. Później wraca do domu, gdzie Wiesia przygotowuje makaron. Wspólnie z Wojtkiem zasiadają do posiłku. Premiera zapowiadanego odcinka w niedzielę o godz. 20 na Fokus TV.

Rolnicy. Podlasie. Gienek i Sławek cieszą się z nadejścia wiosny
Rolnicy. Podlasie - premiera 300-letnego odcinka
